Canneseries saison 5 : découvrez la programmation du festival qui se tiendra du 1er au 6 avril

Les organisateurs du festival Canneseries ont dévoilé ce mardi la programmation de la saison 5 qui se tiendra du 1er au 6 avril 2022. Cinq mois seulement après la précédente édition, le festival retrouve ses habitudes d’avant pandémie et propose, une fois de plus, une programmation des plus alléchantes.

«Nous pouvons à nouveau nous réjouir de faire la fête après deux ans de disette culturelle et ce festival, c’est la fête !», a déclaré Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. «C’est gratuit et ouvert à tous. La billetterie ouvre ce mercredi pour les Cannois et ce vendredi pour tous les publics», a rappelé Benoît Louvet, directeur Général de Canneséries.

De nombreuses stars françaises et internationales sont attendues sur le tapis rose, à commencer par Gilliam Anderson (X-Files ; Sex Education) qui recevra le Variety Icon Award. L’actrice, qui sera bientôt à l’affiche de la saison 2 de The Great et en Eleonore Roosevelt dans The First Lady, ira aussi à la rencontre de ses fans dans le cadre des Rendez-vous cannois à ne pas manquer à l’Espace Miramar.

Autre actrice qui recevra les honneurs de cette cinquième édition, Sydney Sweeney, que les fans de la série phénomène Euphoria connaissent bien, viendra quant à elle recevoir le Rising Star Award lors de la cérémonie d’ouverture.

Une compétition de haute volée

Parmi les quelques 200 séries reçues en provenance de 34 pays, Canneseries en proposera cette année 20 en compétition (10 longues et 10 courtes), ainsi que 4 hors-compétition.

Le jury de la compétition des séries longues, dont la composition sera révélée ce mercredi 9 mars, aura la lourde tâche de départager celles qui s’annoncent toutes passionnantes et parmi lesquelles figurent :

- 1985, une série belge qui sera distribuée par StudioCanal sur de jeunes gendarmes idéalistes confrontés à la tuerie de Brabant;

- la norvégienne Afterglow, décrite comme un mélange de The Big C et This is us;

- Audrey est revenue, une série canadienne à l’humour décalé sur une jeune femme qui redécouvre la vie après avoir passé 16 ans dans le coma;

<p><strong>- Big Bang Baby</strong> destinée à Amazon Prime, «une déflagration de couleurs et de sons» pour cette série italienne qui plonge dans le milieu de la mafia;</p> <p><strong>- L’espagnole El Inmortal</strong>, qui raconte l’histoire vraie d’un caïd avec au casting Alex Garcia (Antidisturbios);</p> <p><strong>- Jeux d’influence, les combattantes</strong>, série du réalisateur oscarisé Jean-Xavier de Lestrade (Laëtitia ; Un coupable idéal) destinée à Arte sur un affrontement d’une actualité saisissante entre politiques, lobbys, médias et activistes;</p> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DlqZOLktW_U" title="YouTube video player" width="560">

- Punishment, une série d’anthologie allemande interdite aux moins de 16 ans, qui plonge dans l’univers de la justice et dont un des épisodes est signé par le réalisateur oscarisé de La Chute, Oliver Hirschbiegel;

- Souls, autre série en provenance d’outre-Rhin, se penche sur un garçon de 14 ans qui, après un accident de voiture, croit se souvenir d’une vie antérieure où il était pilote de ligne;

- The Dreamer - Becoming Karen Blixen, série danoise produite par la société Zentropa de Lars Von Trier, raconte le destin de la célèbre autrice, avec pour l’incarner l’actrice Connie Nielsen;

- The Lesson, une série phénomène en Israël qui dénonce les travers des réseaux sociaux à travers l’affrontement verbal entre un professeur et son élève.

Du côté de la compétition des séries courtes - dont le programme sera annoncé ce mercredi 9 mars - le jury sera composé d’Anthony Horowitz (créateur d’Alex Rider), Chinenye Ezeudu (actrice de Sex Education) et Marc Ruchman (acteur vu dans Plan Cœur).

Du très lourd aussi Hors-Compétition

La cinquième saison de Canneseries mettra à l’honneur la très attendue Halo, adaptée des jeux vidéo et bientôt à découvrir sur Canal+;

Elle aussi sera bientôt sur Canal+, Infiniti, une somptueuse série avec Céline Sallette, qui mélange science-fiction et thriller avec une pointe de surnaturel et de mysticisme, sera aussi présentée en avant-première.

Tout comme Visions, série destinée à TF1 qui voit la chanteuse et actrice Louane Emera incarner une jeune psy face à un enfant qui a... des visions.

Enfin, celle qui s’annonce déjà comme la comédie de l’année, la suite de La Flamme, toujours de et avec Jonathan Cohen, qui parodie cette fois les jeux d’aventure comme Koh-Lanta, dévoilera ses premiers épisodes en clôture avant une diffusion prochaine sur Canal+.

De nombreux rendez-vous à ne pas manquer

Les Rendez-vous cannois à l'Espace Miramar proposeront notamment d'assister à des projections gratuites et ouvertes à tous, des rencontres autour de séries populaires ainsi que des conversations avec des intervenants et des talents (showrunners, réalisateurs, comédiens, etc.) venus partager leur passion avec le public.

Parmi les incontournables, le samedi 2 avril sera proposé le premier épisode de la série documentaire de Disney+ Soprano, à la vie à la mort, et le dimanche 3 celui de la prometteuse série policière Marion avec Louise Monot. Le mercredi 6, les festivaliers auront droit à une spéciale fiction sud-coréenne.

Témoignage du succès du genre, Hwang Dong-hyuk, créateur de Squid Game, sera en visite sur la Croisette pour des interventions auprès des professionnels (dans le cadre de Canneseries Writers Club et la nouvelle collaboration MIP x Canneseries Connection).

Tout le programme est à retrouver sur le site canneseries.com.