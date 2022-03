Halo : une nouvelle bande-annonce pour la série événement

La plate-forme de streaming Paramount+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce riche en images inédites de la série «Halo», dont le lancement est prévu pour le 24 mars prochain.

On y découvre notamment le personnage de Dr. Hasley, incarné par Natascha McElhone, qui est à l’origine de la création des Spartans, des super-soldats chargés de défendre l’humanité contre les Covenants, des aliens qui menacent la Terre.

Dans les rangs de cette armée de combattants d’élites se trouve Spartan John-117, alias Master Chief – qui sera interprété par Pablo Schreiber – qui dirige une unité susceptible de jouer un rôle déterminant dans le conflit.

La bande annonce offre également des images époustouflantes des décors de la série, avec des paysages à couper le souffle, des stations spatiales, des lieux mystérieux sur d’autres planètes. Pour rappel, Paramount+, qui sera prochainement accessible en France via myCANAL, a déjà renouvelée Halo pour une saison 2.

Pilotée par Kyle Killen (Awake) et Steven Kane (The Last Ship), produite par Amblin Television, la boîte de production de Steven Spielberg, la saison 1 de Halo – qui comptera 10 épisodes – basera son intrigue sur le scénario du tout premier jeu de la saga, «Halo – Combat Evolved».