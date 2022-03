Kanye West banni 24 heures d'Instagram pour avoir «enfreint les règles»

Instagram a ce mercredi 16 mars confirmé la suspension pour 24 heures du compte de Kanye West, alias Ye, pour violation de la politique du réseau social.

Le rappeur, qui vit très mal son divorce avec Kim Kardashian, ne cessait depuis plusieurs semaines de se servir de la plate-forme pour s’en prendre de façon violente au nouveau petit-ami de son ex-compagne, le comédien Pete Davidson, au point que le réseau social a décidé de suspendre son compte aux motifs de «harcèlement, violence verbale et discours haineux». Une haine aussi exprimée par le rappeur dans le clip du morceau Eazy, fruit d’une collaboration avec The Game, dans lequel un Kanye en pâte à modeler kidnappait un quasi clone de Pete Davidson… avant de l’enterrer.

Au-delà de cet acharnement obsessionnel – fut-il le fruit d’une jalousie maladive, il est de notoriété publique que le rappeur souffre de problèmes psychologiques, dont des troubles bipolaires - Kanye West avait aussi pris l’habitude de dévoiler des détails de sa vie intime passée avec Kim Kardashian, et de lui écrire des poèmes pour la supplier d’annuler le divorce.

Attention à la récidive

Le père de Chicago, North, Psalm et Saint s’était également tout récemment attaqué à Trevor Noah en usant de termes racistes à son égard, alors que celui-ci est originaire d’Afrique du Sud. L’animateur avait osé aborder la rupture du couple dans son émission, déclarant que ce que vivait actuellement Kim Kardashian était «terrifiant» et mettait en lumière «ce que tant de femmes subissent quand elles décident de partir». «Nous voyons l’une des femmes les plus puissantes et riches du monde, incapable d’empêcher son ex de lui envoyer des messages, de la suivre et de la harceler», avait déclaré l’animateur. Une salve qui a provoqué le courroux de Ye (nouveau nom de scène de Kanye West).

Suivi par près de 16 millions de personnes, Kanye West a donc été interdit de publier, commenter ou d’interagir pendant 24 heures sur Instagram. Un avertissement, en fait. TMZ précise que porte-parole du réseau social a fait savoir que cette sanction pourrait être alourdie en cas de récidive.