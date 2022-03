Lego : Ce coffret «Retour vers le Futur» en vente dès le 1er avril

Lego embarque les fans des films «Retour vers le futur» pour un fabuleux voyage dans le temps avec un tout nouveau coffret dédié à la saga qui sera disponible dès le 1er avril.

Inspiré de la célèbre DeLorean DMC-12 de 1981, l'ensemble «la Machine à Voyager dans le Temps LEGO® - Retour vers le Futur» permet aux constructeurs «de créer, avec le même set, la voiture du premier, deuxième ou troisième film», annonce le célèbre fabricant de jouet à construire en petites briques. Et ce dernier né de la gamme Creator Expert de Lego, qui comprend des modèles comme le Titanic de 9.090 pièces ou la sneaker Adidas Originals Superstar, a vraiment de quoi séduire.

La boîte de ce set composé de 1872 pièces (soit considérablement plus que le modèle précédent de la marque et ses quelques 400 pièces) contient en outre plusieurs accessoires, un condensateur de flux lumineux, une boîte de plutonium, l'hoverboard de Marty, ainsi que les versions en mini figurines Lego de Doc Brown et Marty McFly.

Les détails des trois films cultes ont été fidèlement recréés : des pneus qui se replient pour le mode vol jusqu’aux dates imprimées sur le tableau de bord, en passant par des portes à ailettes et un capot qui s'ouvrent et des plaques d'immatriculation interchangeables. Une banane et une boîte de conserve, pour alimenter le dispositif Mr. Fusion tel qu'on le voit sur le véhicule à la fin du premier film complètent l’ensemble.

La DeLorean peut donc être construite dans trois configurations différentes : la version «originale» de la machine à voyager dans le temps du premier film Retour vers le futur (avec un paratonnerre pour recréer le final du film) ;

une version flottante avec un réacteur Mr. Fusion de la chronologie futuriste de 2015 dans le deuxième film;

et la version steampunk 1885 du troisième film.

«Universal, Amblin Entertainment et les réalisateurs de Retour vers le futur sont ravis de s'être associés à l'équipe LEGO pour la création de ce fantastique kit», a déclaré Bob Gale, coscénariste et coproducteur de la trilogie. «Dans le film, Doc Brown a passé près de 30 ans et investi toute la fortune de sa famille pour construire sa machine à voyager dans le temps. Heureusement, vous serez en mesure de construire ce modèle Lego en beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins de dépenses, à un détail près : votre version ne pourra pas voyager dans le temps !»

Great Scott! We're going Brick to the Future with the new LEGO Back to the Future Time Machine. Available 1st April!





Get a first glimpse of the set now, and see Doc and Marty take on a brand-new adventure! https://t.co/Zwh9EFi53F pic.twitter.com/GyalHnzZTI — LEGO (@LEGO_Group) March 17, 2022

Tout «comme la vraie»

Pour jouer à fond la carte de la nostalgie, le groupe LEGO est retourné là où tout a commencé - le célèbre Backlot des studios Universal à Hollywood, où Retour vers le futur a été enregistré – afin de filmer les trois modèles Lego aux côtés de la DeLorean Time Machine originale des trois opus.

Ce nouveau set «La Machine à Voyager dans le Temps Lego retour vers le Futur» sera disponible au prix de vente conseillé de 169,99 € dans les Lego stores et sur le site de Lego à partir du 1er avril 2022, site où les fans peuvent d’ores et déjà visionner un court-métrage spécialement tourné pour l’occasion, et qui voit Doc et Marty repartir à travers le temps pour tenter de récupérer le condensateur de flux perdu.

La brique fait toujours un carton chez les petits comme les grands

Depuis le premier film de Lego et le X-Wing Fighter de Star Wars : Épisode I La Menace fantôme de 1999, la société a trouvé l'occasion de donner aux amateurs de culture pop une façon de se faire plaisir.

Ces dernières années, Lego a même considérablement augmenté le nombre d'ensembles destinés aux adultes – comme celui de Fender Stratocaster, celui de carte du monde composé de 11.695 pièces ou celui de la Lamborghini Sián FKP 37, avec une boîte de vitesses à 8 rapports fonctionnelle. Mais la société conserve le plus gros de ses ventes du côté des enfants, en particulier celles basées sur Star Wars et Harry Potter.

Le succès du fabricant basé à Billund, au Danemark, porté aussi sûrement par les émissions Lego Masters ne se dément donc pas. Il a même enregistré des ventes «extraordinaires» pendant la pandémie, avec des bénéfices qui ont bondi d'un tiers en 2021. Un succès que cette nouvelle DeLorean devrait continuer à transporter loin dans le futur.