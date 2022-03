Disney+ : 3 bonnes raisons de regarder la série française «Parallèles»

La série française «Parallèles» est disponible à partir de ce mercredi 23 mars sur Disney+. Déclinée en six épisodes de 40 minutes, elle suit l’histoire de quatre adolescents qui se retrouvent, malgré eux, emportés dans des dimensions parallèles.

Pilotée par Quoc Dang Tran, et co-réalisée par Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel, cette série emprunte des éléments déjà vus dans des fictions telles que Stranger Things, ou encore Dark. Mais vaut-elle vraiment le détour ? On vous donne trois bonnes raisons de vous lancer à l’assaut de Parallèles.

Un genre trop rare en France

Une série fantastique française est un événement en soit tant le genre est (trop) rarement exploré dans la fiction hexagonale. Le récit de ces quatre amis perdus dans des dimensions parallèles – avec tous les problèmes que cela pose, à leur entourage qui pense qu’ils ont disparu, aux policiers chargés de l’enquête, ou encore à la manière pour eux de retrouver leur vie d’avant – est captivant. À mesure que les épisodes s’enchaînent, on se passionne pour l’évolution de leur relation. Et le mystère autour de l’origine de cette faille temporelle.

Une belle histoire d’amitié

Parallèles possède également des similitudes avec Les Goonies, à travers l’exploration des relations qu’entretiennent les personnages principaux – notamment par le biais des sentiments amoureux – mais aussi la manière dont leur histoire familiale, et les tensions qui s’y trouvent, viennent influencer leur devenir suite à cet événement mystérieux. Et ce que cela dit sur eux-mêmes et leur famille. Alors oui, on peut regretter que certains axes narratifs ne soient pas toujours hyper fouillés (la série ne compte que 6 épisodes), avec parfois quelques raccourcis. Mais l’ensemble se tient malgré tout, et reste agréable à suivre.

Une création française

Si elle s’inspire de certaines productions américaines, Parallèles reste une série profondément française, avec un tournage qui s’est déroulé non loin de Chambéry. Les montagnes enneigées, les décors naturels dans lesquels évoluent les personnages, jouent un rôle à part entière dans l’identité de la série, et l’ambiance qui y règne. La série ne déborde pas d’action, mais déroule habilement, et sans prétention, un scénario destiné à un jeune public qui se régalera certainement devant cette histoire qui marque la première incursion dans le genre pour Disney+ France. Et cela est très encourageant pour l'avenir.