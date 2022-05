Un si long silence : un documentaire revient sur les révélations fracassantes de la patineuse Sarah Abitbol, victime de viols de la part de son entraineur

France 2 diffuse ce soir l’édifiant documentaire «Un si long silence», qui revient sur le parcours de la célèbre patineuse française Sarah Abitbol dont les courageuses révélations à propos des viols qu’elle avaient subis durant son enfance a ouvert le chemin vers la libération de la parole dans l’univers du sport en France.

En 2020, Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, avait révélé dans son livre «Un si long silence» les agressions sexuelles qu’elle avait subies par son entraîneur, entre 1990 et 1992, alors qu’elle était âgée de 15 à 17 ans.

La sortie de ce livre en 2020 avait entraîné un cataclysme sans précédent dans le milieu du patinage et du sport français en général. D’autres témoignages de victimes de viols de la part de leurs entraîneurs ayant dès lors commencé à affluer.

Après avoir commencé le patinage artistique dès l'âge de 5 ans avant d'être repérée par l'entraîneur et directeur du plus gros centre de patinage de France, Gilles Beyer, Sarah Abitbol décrochera plusieurs fois les titres de championne de France et de vice-championne d'Europe et du monde.

Et c'est en 2018, après avoir vu le film «La Consolation», adapté de l'ouvrage de Flavie Flament, qu'elle trouvera le courage de briser l’omerta qui régnait jusqu’alors sur le monde de la glace, dénonçant tout un système qui étouffe depuis toujours soigneusement les voix des victimes. Un monde terrifiant, qui cachait derrière les paillettes un harcèlement sexuel omniprésent et des agressions violentes sur mineurs.

Prise de parole encore difficile mais tellement utile. Il y a eu encore beaucoup de pleurs..



retrouvez mon livre “UN SI LONG SILENCE “ adapté en documentaire mercredi 11 mai à 21h10 sur France 2 ! pic.twitter.com/Nkg7b0qUnN — Sarah ABITBOL (@Abitbol_sarah) May 8, 2022

Outre les témoignages glaçants que livrent Sarah Abitbol et ses proches dans le documentaire très riche en archives qui font froid dans le dos, les réalisateurs Emmanuelle Anizon et Rémy Burkel ont aussi notamment recueilli la parole de Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, Marie-George Buffet, ex-ministre des Sports, et celle, douloureuse, de trois anciennes patineuses, qui racontent elles aussi avoir subi des agressions sexuelles. «Aujourd'hui, je sais pourquoi ça s'est arrêté [au bout de deux ans], livre une d’entre elles qui dit avoir été violée à plusieurs repries par Gilles Beyer, c'est simplement parce que ça commençait avec Sarah».

Des enquêtes en cours

La sortie du livre de Sarah Abitbol, puis l'enquête menée par la journaliste de L'Obs Emmanuelle Anizon, avaient poussé le ministère des Sports à s’emparer du sujet. Roxana Maracineanu rappelle dans le documentaire que 700 enquêtes sont en cours pour des faits d'agressions sexuelles, tous sports confondus, enquêtes qui viseraient quelque 800 agresseurs.

A noter qu'«Un si long silence», qui sera diffusé sur France 2 à partir de 21h ce mercredi 11 mai, sera suivi à 22h45 d’un débat. Les révélations de Sarah Abitbol ont-elles réellement marqué la fin du silence ? Quels sont le rôle et la responsabilité des différentes instances sportives ? Comment accompagner les victimes ? Mais surtout comment prévenir ces violences et sensibiliser les enfants et leurs parents à ces risques ?

Au côté de Sarah Abitbol, le journaliste Julian Bugier tentera de trouver des éléments de réponse auprès d'Emmanuelle Anizon, journaliste à L'Obs et co réalisatrice du documentaire, Roxana Maracineanu, Ministre des sports, Sébastien Boueilh, ancien rugbyman victime de violences sexuelles à l'adolescence et créateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, Philippe Liotard, sociologue et anthropologue spécialiste des violences sexuelles dans le sport et Greg Décamps, Président de la société française de psychologie du sport.