Amber Heard : pour sa première interview, l’actrice dénonce la haine des réseaux sociaux et des témoins payés par Johnny Depp

Dans un entretien exclusif pour la chaîne américaine NBC ce mardi 14 juin, Amber Heard a déploré «la haine et le vitriol» qui se sont abattus sur elle, ainsi qu’un jury influencé par la popularité de Johnny Depp dont les témoins, souligne-t-elle, sont les employés de l'acteur.

Une première interview ultra-attendue. Deux semaines après sa condamnation par le tribunal de Fairfax, en Virginie, à verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur pour diffamation, Amber Heard a répondu aux questions de la journaliste Savanah Guthrie lors d'un entretien filmé, qui sera diffusé en deux parties dans l'émission The Today Show ces mardi 14 et mercredi 15 juin 2022.

À la journaliste qui lui rappelle que les jurés n'ont pas cru à sa version des faits, Amber Heard répond : «Comment auraient-ils pu ne pas arriver à cette conclusion ? Ils ont entendu pendant trois semaines des témoignages incessants d'employés rémunérés...».

Amber Heard insiste ensuite, elle n'en veut absolument pas aux jurés. «Je ne les blâme pas. Je comprends en fait. C'est un personnage populaire et les gens ont l'impression de le connaître. C'est un acteur fantastique», ironise-t-elle à propos de son ex-époux Johnny Depp.

La journaliste lui rétorque alors : «Leur travail consiste à ne pas être éblouis par cela. Leur travail consiste à examiner les faits et les preuves et ils n'ont pas cru votre témoignage ou vos preuves.» Et l'actrice de réagir : «Encore une fois, comment auraient-ils pu ? Après avoir écouté trois semaines de témoignages sur le fait que j'étais une personne non crédible, comment auraient-ils pu croire un mot qui sortait de ma bouche.»

Le procès, ultra-médiatisé et diffusé en direct à la télévision, a révélé la vie privée peu reluisante des deux célébrités d'Hollywood, provoquant un déchaînement de messages insultants envers l'actrice.

«Je suppose que les gens normaux ne connaissent pas» cette campagne d'insultes, «et je ne le prends pas personnellement», a-t-elle dit. Mais même quelqu'un qui est certain que je mérite cette haine et ce vitriol, même s'il pense que je mens, il ne peut pas me regarder dans les yeux et me dire qu'il pense que le traitement était équitable sur les réseaux sociaux», a-t-elle ajouté.

.@savannahguthrie sat down for an exclusive conversation with #AmberHeard. "You cannot tell me that you think that this has been fair,” Heard shared, in reference to social media representation. pic.twitter.com/56Ju7pYg1x — TODAY (@TODAYshow) June 13, 2022





A l'issue de six semaines de débats, les sept jurés du tribunal de Fairfax, aux Etat-Unis, ont conclu le 1er juin que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de «Pirates des Caraïbes», contre 2 millions seulement pour celle d'«Aquaman».

Johnny Depp poursuivait en diffamation son ex-femme, qui s'était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme «une personnalité publique représentant les violences conjugales», sans nommer son ex-mari.



Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double. Selon son avocate, Elaine Bredehoft, l'actrice va faire appel du jugement.