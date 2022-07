Tom Cruise : l'acteur tout sourire alors qu’il célèbre ses 60 ans au Grand Prix de Grande-Bretagne

Pour célébrer son 60e anniversaire, Tom Cruise s'est ce dimanche 3 juillet rendu sur le circuit de Silverstone en Angleterre pour encourager son «ami» Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne 2022.

Quoi de mieux pour un amoureux de la vitesse ? Ce 3 juillet Tom Cruise célébrait officiellement son 60e anniversaire. En ce jour si spécial, la star a choisi de se rendre au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il a été aperçu au bord de la piste en compagnie de Lewis Hamilton qui a fini troisième de la course. Il a également été photographié en train de discuter avec le célèbre chef Gordon Ramsay lors de la prestigieuse course remportée par Carlos Sainz de Ferrari.

"J'adore la F1 ! J'aime tout ce qui va vite !"





C'était Mission Impossible, et pourtant @LaurentDupin_f1 a réussi à avoir un mot de Tom Cruise #BritishGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/BWAQqS3MHU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022

« J’aime tout ce qui va vite », s’est enthousiasmé, tout sourire, le nouveau sexagénaire au micro de Laurent Dupin pour Canal+. Tom Cruise a, il est vrai, de quoi se réjouir : le temps ne semble pas avoir d’emprise sur lui (peu importe la recette, forcé de constater qu’elle fait merveille), et sa carrière est à un niveau stratosphérique encore jamais atteint… « Top Gun: Maverick » a en effet engrangé plus d'un milliard de dollars dans le monde, consolidant sa place dans l'Histoire comme l'un des films les plus rentables de tous les temps, a rapporté Forbes. Le film, qui est sorti en salles en mai, est également le projet le plus rentable de la carrière de Tom Cruise.

as du volant

Grand fan des sports mécaniques, ce n'est pas la première fois que Tom Cruise consacrait de son temps libre à la F1. En 2011, l’acteur de «Jours de Tonnerre» avait d’ailleurs répondu à l'invitation de Red Bull Racing pour piloter un essai sur le circuit de Willow Springs en Californie du Sud, rappelle E !.

«Pour quelqu'un qui est si doué dans sa carrière principale, il est capable d'assimiler des informations très rapidement, puis de les utiliser sur la piste de course», avait fait remarquer David Coulthard dans une vidéo Red Bull à propos du passage de Tom Cruise derrière le volant. «Il a parcouru beaucoup de pistes et fait beaucoup de tours. C'était remarquable à quelle vitesse il s'est mis à niveau.», avait ajouté celui qui a été 13 fois vainqueur du Grand Prix.