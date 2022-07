Mort d’Antoine Alléno : le chef Yannick Alleno poste un émouvant message pour les 25 ans de son fils

Jeune chef prometteur, Antoine Alléno aurait fêté ses 25 ans ce lundi 4 juillet. A cette occasion, son père, le chef Yannick Alléno, lui a adressé un bouleversant hommage sur Instagram.

Une date symbolique. Alors que son fils Antoine aurait dû célébrer ses 25 ans en ce lundi 4 juillet, le chef étoilé Yannick Alléno a tenu à saluer sa mémoire.

«Ma petite gueule d’amour ! Tu nous a donné tant de bonheur ! Toujours le sourire ! Toujours attentif aux autres ! Aujourd’hui 25 ans tu dois fêter avec les anges ! Tu nous manques», a-t-il écrit en légende d’une photo de son fils décédé le 8 mai dernier après avoir été renversé par un chauffard.

«Joyeux anniversaire Antoine. Un ami m’a dit aujourd’hui 'souris pour escroquer ton désespoir' et il a raison. À l’image de cette photo, nous souriants, heureux après ce joli moment avec Iurie Bejenari. Je prends conscience ce soir en regardant nos photos que le combat ne fait que commencer, et ce combat on le mènera ensemble… Je t’aime fort petit frère», a posté de son côté, le frère du regretté jeune homme, Thomas Alléno.

Un message qui a fait réagir leur père Yannick Alléno. «Oui le combat ne fait que commencer. Tu as toujours été le grand frère protecteur admiré et admirable ! Tu l’es dans cette épreuve qui nous touche.

Nous devons être ce qu’il aimait en nous des Alléno au grand A comme Antoine je vous aime mes deux fils», a renchéri le chef cuisinier qui avait annoncé, peu de temps après le drame, la création d'une association pour aider les victimes de multirécidivistes.