Mickey7 : Tout savoir sur le prochain film avec Robert Pattinson

Robert Pattinson sera prochainement à l’affiche de «Mickey7» un film de science-fiction réalisé par Bong Joon-ho avec Toni Colette et Mark Ruffalo au générique. Et Brad Pitt à la production.

Un rêve de geek qui devient réalité. Oscarisé pour son film « Parasite », le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho va mettre en image «Mickey7», une dystopie complètement lunaire avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Et Brad Pitt à la production. Le réalisateur signera son premier film en anglais depuis «Okja», sorti sur Netflix, en 2017. Voici toutes les informations dont nous disposons à ce propos.

De quoi ça parle ?

Adaptation du roman éponyme d’Edward Ashton, «Mickey7» est un film de science-fiction qui suit la mission d’un voyageur de l’espace envoyé coloniser un monde de glace baptisé Nifheim. Il est un Consommable, un employé jetable utilisé pour effectuer des expéditions jugées trop dangereuses, voir suicidaires. Quand il meurt, une nouvelle version de son corps, auquel est incorporé sa mémoire (presque) intacte, est générée.

Au cours d’une mission de routine, Mickey7 est porté disparu, et présumé mort. Pourtant, il ne l’est pas. Aidé par une forme de vie inconnue, il parvient à regagner la base de la colonie. Malheureusement, Mickey8 a déjà vu le jour. Le fait qu’il puisse exister des Consommables «en double» est considéré comme une abomination. Et si cela se sait, ils seront probablement tous deux supprimés.

Que sera présent au casting ?

Après avoir porté le costume de l’Homme chauve-souris dans «The Batman», Robert Pattinson a signé par incarner le rôle principal de ce film, dans lequel il devrait interpréter plusieurs versions du même personnage. On se régale à l’avance ! Il donnera la réplique à Toni Colette et à Mark Ruffalo. Steven Yeun (The Walking Dead, Minari, Nope) a récemment rejoint le casting.

Que faut-il savoir également ?

Brad Pitt est également associé au projet à travers sa société de production, Plan B Entertainment. Il avait déjà participé à l’aventure «Okja» en 2017. Le comédien/producteur s’est distingué à plusieurs reprises ses dernières années, en participant notamment à Moonlight, The Big Short, ou encore Minari. C’est également sa société qui produit «Blonde», le biopic consacré à Marylin Monroe avec Ana de Armas dans le rôle principal. La date de sortie du film n’est pas connue pour le moment, mais cela devrait se faire dans le courant de l’année 2023.