«Danse avec les Stars» : Frankie Muniz, acteur de la série culte «Malcom», pressenti pour intégrer la prochaine saison

Frankie Muniz, le célèbre acteur de la série «Malcolm», pourrait faire partie du casting de la prochaine saison de «Danse avec les Stars».

Une star de série américaine sur le parquet ? Alors que la liste des prochains participants à l’émission «Danse avec les Stars» se précise, le nom de Frankie Muniz, l'acteur principal de la série culte des années 2000 «Malcom», dans laquelle il donnait la réplique à Bryan Cranston, circule.

Si elle n'a pas encore été confirmée, cette participation apparaît plausible, d’autant que le jeune homme s’était déjà plié à l’exercice dans la version américaine du show. Le comédien, désormais âgé de 36 ans, avait même atteint la finale en 2017.

Frankie Muniz **** pardon !!! — Clément Garin (@clem_garin) July 24, 2022

Il avait d'ailleurs profité de cette participation à l’émission pour parler des importantes pertes de mémoire dont il souffre depuis plusieurs années et qui avaient fait les gros titres des magazines people à l'époque.

«C’est la première fois que j’arrive à clarifier la rumeur. Si vous cherchez mon nom, tout ce qui est dit, c’est que je n’ai pas de mémoire ou que je meurs d’accidents vasculaires cérébraux et de tout ce genre de choses… Vous cherchez mon nom et c’est, en gros, ‘Frankie est en train de mourir’… J’y ai beaucoup pensé au cours de mes années, vous savez. Pourquoi ai-je une mauvaise mémoire ? Tu sais ce que je veux dire ? La seule chose logique que je puisse dire, c’est, oui, j’ai eu neuf commotions cérébrales», avait-il confirmé dans le podcast Wild Ride ! with Steve-O, en décembre 2021, estimant néanmoins ses amnésies concernant les tournages plutôt liées aux affres de la célébrité qu'il a vécue à un très jeune âge.

«J’ai commencé à jouer à l’âge de 8 ans, j’ai fait 'Malcolm' de mes 12 ans à mes 20 ans», avait-il confié. «Et du coup, durant ma carrière, j’ai toujours dû être quelqu’un, faire quelque chose. Et je pense qu’à un moment, on en arrive à un point où on commence à faire les choses machinalement, en se laissant porter. Vous faites ce que vous avez à faire, vous faites de votre mieux et puis vous oubliez…».

D'acteur à pilote automobile

Après quelques apparitions sur grand écran, notamment dans le film d'horreur «Stay Alive» en 2006, ou encore à la télé, dans un épisode d'«Esprits Criminels», Frankie Muniz, devenu papa en 2021, avait décidé de s’éloigner des plateaux pour se consacrer à sa grande passion pour la course automobile, ce qu’il avait fait jusqu’en 2009. Ses fans avaient ensuite pu le revoir dans «Pizza Man», ou encore «Sharknado 3» en 2015.

Alors l'avenir de Frankie Muniz en passera-t-il prochainement par la 12e saison de DALS France ? Pour l’heure, Amandine Petit, Clémence Castel, Anggun, Billy Crawford, David Douillet, l’humoriste AZ, mais aussi Carla Lazzari ont déjà été confirmés au casting. Du côté du jury, Le Parisien a ce 21 juillet fait savoir que le chanteur et finaliste de la précédente édition Bilal Hassani ainsi que la danseuse étoile de l’Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot, remplaceront Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikinomova pour prendre place aux côtés de François Alu et Chris Marques.