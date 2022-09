«Familles Nombreuses : la vie en XXL» : pourquoi Amandine Pellissard risque six mois de prison ferme

Invitée sur le plateau de Chez Jordan (émission de Télé-Loisirs et bientôt C8), Amandine Pellissard de la télé-réalité «Familles Nombreuses : la vie en XXL» a confié que des déboires avec la justice pourrait lui valoir six mois de prison ferme.

Conviée au micro de Jordan de Luxe ce 13 septembre, Amandine Pellissard, qui apparaît régulièrement dans l’émission de TF1 «Familles Nombreuses : la vie en XXL», a fait une confession concernant des ennuis judiciaires qui la rattrapent.

La mère de famille, qui avait déjà révélé des détails sur son passé difficile, notamment avoir subi des abus sexuels et avoir dû se battre contre des problèmes d'addictions aux drogues dures, a cette fois relaté un épisode qui pourrait lui valoir de la prison.

Elle a d’abord expliqué que cet écart vis-à-vis de la loi avait eu lieu dans un contexte particulier. «Un beau jour, pendant que je suis enceinte de mon sixième enfant, je dois être hospitalisée. Je me retrouve en arrêt pathologique donc je ne peux pas continuer de travailler parce que j'ai des problèmes liés à ma grossesse. Alexandre (son compagnon, ndlr), qui est lui salarié en CDI dans une boulangerie industrielle depuis plus de 10 ans, se retrouve licencié quasiment du jour au lendemain (...) On se retrouve un peu pris à la gorge avec plus de revenus du tout pendant plusieurs semaines», a-t-elle expliqué, avant d’en venir aux faits qui lui sont reprochés.

«Du coup j'ai été, je ne vais pas dire contrainte parce que personne ne m'a contrainte mais... Je n'ai trouvé aucune autre solution sur le moment que d'aller voler à manger dans un magasin pour mes enfants». Elle a confié avoir réitéré à plusieurs reprises, jusqu’à se «faire attraper». «Forcément quand on fait des bêtises c'est ce qui arrive. Je me suis retrouvée en garde à vue», a-t-elle avoué, expliquant que la valeur marchande de qu’elle avait volé ne devait «pas dépasser 200 euros», insistant aussi sur le fait qu’il ne s’agissait que de produits alimentaires «dont du lait en poudre».

Au pire, « un aménagement de peine »

Expliquant avoir choisi à l'époque de se défendre seule, sans l’aide d’un avocat, et n’avoir finalement pas pu, le jour J, se présenter au tribunal - car elle était alors «en train d’accoucher» - elle a révélé avoir écopé d’une lourde sentence. «J'ai pris six mois ferme. Le fait de ne pas m'être présentée à l'audience, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur», a-t-elle dit, annonçant qu’elle avait alors fait appel et que son nouveau procès aurait lieu très bientôt. Une échéance qui génère un stress dans son quotidien.

Cette fois cependant, Amandine Pellissard sera représentée par un avocat, a-t-elle fait savoir. «Je n'avais pas à faire ça. Je ne cherche absolument pas d'excuses. Même si j'avais des raisons qui m'ont poussée à voler de la nourriture à ce moment-là, ce n'était absolument pas excusable», a-t-elle concédé, avant de considérer que la peine infligée était beaucoup trop sévère compte-tenu de la situation.

«Je pense que c'est une peine qui est extrapolée parce que j'ai volé à manger mais je ne méritais pas six mois ferme. Bon évidemment, la justice n'aime pas quand on ne se présente pas à ses obligations judiciaires donc bien sûr j'ai peur de la sentence», a-t-elle lâché, avant d’ajouté : «Je sais aussi que je suis une mère de famille, je travaille, je suis entrepreneuse et que pour les peines de moins d'un an de prison, ils ont des aménagements de peine.»

A noter que l'intégralité de Chez Jordan avec Amandine Pellissard sera à retrouver prochainement sur C8, l'émission arrivant en quotidienne sur la chaîne à partir de ce 19 septembre à 9h10.