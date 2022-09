6 séries tirées d'enquêtes journalistiques à voir ou à revoir sans modération

Formidable source d'inspiration, les enquêtes journalistiques sont la substantifique moëlle de nombreuses séries. En voici six à voir ou à revoir sans modération.

Tokyo Vice

Actuellement diffusée sur Canal+, cette série produite par Michael Mann transpose à l’écran le témoignage de Jake Adelstein, un jeune Américain recruté dans les années 1990 au sein d’un grand quotidien japonais qui finira par infiltrer, au péril de sa vie, le milieu des yakuzas.

The Wire (Sur écoute)

Considérée par un certain nombre d’amateurs de séries, et en particulier en France, comme «la meilleure de tous les temps» - et quoiqu’on en pense une référence du genre - la série culte de HBO (disponible en France sur OCS) a été nourrie par l’expérience de reporter au Baltimore Sun de son créateur David Simon. Elle raconte de façon ultraréaliste le quotidien des flics et des vendeurs de drogue à Baltimore.

We Own this City

We Own This City («La ville nous appartient»), également dispo sur OCS, a puisé dans l’enquête éponyme (éd. Sonatine) que Justin Fenton, ancien du Baltimore Sun comme David Simon encore aux manettes, a consacré aux dysfonctionnements et aux crimes de la police locale.

Gomorra

Disponible sur MyCanal, la série créée par Stefano Sollima - devenue un véritable phénomène de société en Italie - est librement inspirée du livre-choc de Roberto Saviano sur la camorra, la mafia napolitaine. Toujours de Saviano, on recommande également «ZéroZéroZéro», une adaptation de son livre-enquête «Extra pure», qui ausculte les rouages du trafic mondial de cocaïne, en huit épisodes puissants.

Five Days at Memorial

Basée sur le livre-enquête éponyme de la journaliste Sheri Fink, récompensée par le prix Pulitzer, cette minisérie d’AppleTV relate le chaos de l’hôpital de La Nouvelle-Orléans au lendemain de l’ouragan Katrina en 2005, plus particulièrement l’horreur qu’ont connu les soignants, qui, coupés du monde dans un bâtiment HS, ont été contraints de prendre des décisions atroces. Un huis-clos coup de poing, avec notamment Vera Farminga (Bates Motel, Hawkeye).

Unbelievable

Mini-série policière de Netflix, Unbelievable est inspirée d’une histoire vraie révélée par deux journalistes américains, T. Christian Miller et Ken Armstrong, dans un article publié sous forme de livre en 2018 : «An Unbelievable Story of Rape» – une enquête d’ailleurs elle aussi récompensé du Prix Pulitzer. L’histoire se déroule entre 2008 et 2011 au moment où de nombreuses agressions sexuelles sont commises entre Seattle et Denver, perpétrées par un ancien combattant de l’armée.

La série s’attache à mettre en lumière l’histoire de sa première victime, Marie, une jeune femme de 18 ans qui, après avoir été violée, s’est rendue dans un commissariat pour y raconter son agression mais où, au lieu d’être écoutée et secourue, a fini par être accusée de faux témoignage.