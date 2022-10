Lily-Rose Depp au générique du film «Nosferatu» avec Bill Skarsgard

Lily-Rose Depp rejoint le casting de «Nosferatu», le remake du célèbre film muet de 1922 de F.W. Murnau par le réalisateur Robert Eggers (The Northman). Bill Skarsgard sera également présent pour lui donner la réplique.

L’attente prend fin. Annoncé depuis des années, le remake de «Nosferatu», le célèbre film muet de 1922 de F.W. Murnau, par le réalisateur Robert Eggers (The Northman) – qui va également signer le scénario – va enfin voir le jour, rapporte le site américain Deadline. Et c’est Lily-Rose Depp qui a été choisie pour incarner le rôle principal au côté de Bill Skarsgard (IT).

L’histoire originale suit une jeune femme, Ellen, vivant au 19e siècle, en Allemagne, qui vient d’épouser un jeune clerc, Thomas Hutter. Ce dernier se rend en Transylvanie pour vendre une propriété au mystérieux comte Orlok, qu’il soupçonne d’être un vampire. Celui-ci aperçoit une photographie d’Ellen au moment de la transaction, et ne peut s’empêcher de remarquer son «joli cou». Orlok décide dès lors de partir s’installer dans sa nouvelle demeure, située non loin de la maison du couple, semant la mort dans son sillage.

Robert Eggers n’est pas le premier réalisateur à proposer un remake de «Nosferatu», Werner Herzog ayant tenté l’expérience en 1979 avec Klaus Kinski dans le rôle principal. De son côté, Lily-Rose Depp sera prochainement à l’affiche de la série «The Idol», de et avec The Weeknd, tandis que Bill Skarsgard sera prochainement au générique de «John Wick 4», et doit également tenir le premier rôle dans le remake de «The Crow» par Rupert Sanders.