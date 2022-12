Week-End Family : la comédie familiale feel good avec Eric Judor de retour avec un indispensable épisode de Noël

C’était le cadeau rêvé pour tous les fans de la saison 1 de «Week-End Family». La série avec Eric Judor est de retour ce 9 décembre, avec un épisode de Noël à savourer comme un bon chocolat. L'occasion pour la joyeuse tribu de se retrouver avec bonheur. «C'est un peu la colonie de vacances quand on se voit», s'enthousiasment les acteurs, dont la bonne énergie est communicative.

Rien de mieux pour se détendre et se mettre dans l’ambiance des fêtes. «Week-End Family», son humour irrésistible et sa bonne humeur contagieuse reviennent ce 9 décembre, avec un épisode de Noël dont les bonnes ondes offrent un tel bol d’oxygène qu’on suggèrerait presque à la Sécurité sociale de rembourser les abonnements Disney+.

Lancée en février 2022, la première production française de la plate-forme américaine est de retour avec toute sa joyeuse famille recomposée autour de Fred (Eric Judor), ostéo et surtout papa cool de trois dynamiques filles nées de trois mères différentes, et dont il a la garde chaque week-end - Clara (15 ans), Victoire (12 ans) et Romy (9 ans) - tribu rejointe récemment par sa nouvelle petite-amie, Emma, étudiante canadienne en psychologie… de l’enfant. Un cursus bien utile pour que la jeune femme parvienne à se faire accepter comme belle-mère en saison 1.

Cette fois, l’heure de leur premier Noël ensemble arrive et tout ce petit monde projette de passer le réveillon autour du sapin. Mais Emma (pétillante Daphnée Côté-Hallé) n’a pas les mêmes habitudes et il va donc falloir composer avec, encore plus quand des invités que personne n’attendait décident de se joindre aux festivités…

Ce qui faisait la force de la saison 1, à savoir la drôlerie des situations, la qualité des dialogues (qui épargnent la mièvrerie des programmes du genre sans rien sacrifier à l’émotion), et par-dessus tout des interprétations si décontractées qu'elle concourent à une forme de réalisme, est toujours bien présent.

Et c’est avec un plaisir non dissimulé que l’on retrouve chacun des personnages, dont celui du bon pote de Fred, incarné par l’un des co-auteurs avec Eric Judor et Baptiste Nicolaï, l’hilarant Hafid Benamar.

A noter que ce petit bonbon feel good de Noël permettra aux accros de la saison 1 de patienter un peu pour la suite (un peu car on ne va pas le cacher, les 40 minutes filent en un éclair). Déjà en boîte, les huit épisodes de la saison 2, réalisés cette fois par Julien Guetta et Hafid Benamar, devraient débarquer au printemps 2023 avec une pléiade de guests dont un certain José Garcia. Ces nouveaux épisodes seront, de l’avis d’Eric Judor, «encore plus drôles que les précédents», heureux, dit-il, d’avoir bénéficié cette fois de plus de liberté de la part de Disney.

des rôles qui leur vont comme des gants

«J’avais jamais fait d’épisode de Noël pour aucune série. Ni pour 'Moot Moot', ni 'H', ni 'Platane'», nous a confié Eric Judor. «C’est vraiment très américain», a-t-il dit à propos des programmes qui pullulent chaque année à la télévision autour des fêtes. «C’est le truc qu’on voit d’habitude l’après-midi en semaine... Le truc un peu coupable, un peu chiant, un peu ringard, mais sympa. Disney nous a proposé non seulement de faire cet épisode de Noël, mais aussi de l’écrire», a-t-il précisé.

«Donc je me suis retroussé les manches, et avec Hafid Benamar et Baptiste Nicolaï on a ouvert mon ordi, on a effacé mon historique (rires), et on a commencé à écrire». La série étant diffusée dans le monde entier, la question des références culturelles s'est posée. «Ça a été une surprise pour moi de voir des versions coréennes, chinoises, turques… C’est dément de nous voir parler comme ça !» s’est-il enthousiasmé quant aux différents doublages de la saison 1, confiant qu’évidemment «quand on est sur ce genre de plate-forme qui bastonne dans le monde (Disney+, ndlr), il ne faut pas référencer le truc avec des blagues sur Chirac».

Cet épisode de Noël a donné à toute l’équipe une chouette occasion de se retrouver. «Les filles ont été très contentes, c’est un peu la colonie de vacances quand on se retrouve», nous a confié l'actrice Daphnée Côté-Hallé. «Week-End Family est le projet le plus long de ma vie. J’ai l’impression de ne jamais sortir de cette famille, ce qui fait que je commence à regarder ma vraie famille chez moi un peu comme des intrus», s’amuse Eric Judor.

Quant à savoir qui d'elle ou lui est le plus proche de son personnage dans la réalité, la réponse est toute trouvée. «Je vais vous raconter un truc que je trouve fou, s’amuse l’acteur. «Daphnée est ici (en France) sans sa famille. Son copain vient de temps en temps lui rendre visite, mais elle est un peu toute seule la pauvre, un peu déracinée, comme dans la série, ‘la petite Quebecoise à Paris…’. Un jour elle a décidé d'emmener les trois filles qui jouent mes filles à Disneyland. Tout un week-end elle s’est occupée d’elles comme si c’était ses filles ! Mais quel acteur fait ça ? Cela n’existe pas dans le showbiz ! Elle, dans sa tête, elle bâtit une famille (...) Mais t’es payée qu’est-ce que tu fous ? C’est pas tes enfants !», la taquine-t-il, «même avec Ramzy on n'est jamais allés à Disneyland ensemble !»

«Je les adore, elles sont super», renchérit Daphnée. Au-délà de son écriture et de ses interprétation, la réussite de «Week-End Family» tient d'ailleurs sûrement aussi beaucoup à cette cohésion naturelle entre les acteurs. «On s’aime tous vraiment beaucoup et on tourne dans un appartement dans lequel on passe vraiment beaucoup de temps», continue d’analyser l’actrice.

«Y’a pas plus proche de son personnage qu’elle !», renchérit Eric Judor, qui se sent lui «assez proche de Fred», le papa cool héros de la série. «Il est à moitié responsable. Il délègue beaucoup à sa femme pour tout ce qui est éducation, leçons de vie, savoir-vivre, etc…». «C’est le papa gamin un peu quand même», dépeint de son côté Daphnée Coté-Hallé. «On joue beaucoup là-dessus. Tu fais beaucoup de gaffes, et t’es un peu têtu…». Et Eric Judor de conclure : «Ça c’est exactement moi dans la vie !».

«Week-End Family : un Noël gagnant-gagnant» sera disponible ce 9 décembre sur la plate-forme Disney+.