«Avatar : la voie de l'eau» : quand Kate Winslet battait un record de Tom Cruise sur le tournage

Une fois de plus, Kate Winslet a mis un point d'honneur à incarner le «girl power» qu'elle défend dans l'industrie cinématographique. Cette fois, c'est en plein tournage d'«Avatar : la voie de l'eau», toujours signé James Cameron et sur les écrans français ce mercredi, que l'actrice britannique s'était illustrée, en battant un record détenu jusqu'à présent par le roi de la cascade Tom Cruise.

Ce dernier, lors du tournage de «Mission : Impossible - Rogue nation», avait dû, pour les besoins de la fameuse scène durant laquelle son personnage Ethan Hunt doit plonger dans un bassin pour trafiquer une machine, rester dans l'eau pas moins de 5 minutes 56, ce qui constituait alors le record pour une star hollywoodienne. Remarquable, même pour celui qui peut légitimement se considérer comme l'acteur prenant le plus de risques dans ses cascades lors des tournages.

Mais à la fin du tournage d'Avatar 2 - qui avait été interrompu pour cause de pandémie au printemps dernier -, Kate Winslet avait posté sur Twitter des images d'une des séquences tournées au fond d'un réservoir rempli d'eau.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020