Découvrez les 10 séries les plus attendues en 2023

L’année 2023 sera à coup sûr une année riche pour le monde des séries, avec des fictions sur le retour que les fans sont impatients de retrouver. Et des nouveautés annoncées depuis des mois, voire des années, qu’ils ont hâte de découvrir. Attention aux spoilers !

Your honor, saison 2 (13 janvier)

Près de deux ans après un premier chapitre passionnant, «Your Honor» fera son retour sur la chaîne américain Showtime le 13 janvier 2023 (et en France sur Canal+ à une date ultérieure) avec une saison 2 très attendue. Les téléspectateurs retrouveront Bryan Cranston dans la peau du désormais ancien juge, Michael Desiato, dont l’existence a été bouleversée après la mort de son fils.

La comédienne Rosie Perez fera son apparition au casting de ce deuxième chapitre dans la peau d’Olivia Delmont, une procureure adjointe qui compte bien utiliser la culpabilité de Michael Desiato pour tenter de faire tomber l’empire du crime bâti par le mafieux Jimmy Baxter à la Nouvelle-Orléans. Bryan Cranston a déjà prévenu que la saison 2 sera la dernière.

The Last of Us (15 janvier)

L’attente est insoutenable. Prévue pour être lancée sur HBO Max le 15 janvier (et en France sur OCS), «The Last of Us» est l’adaptation du jeu vidéo éponyme en 9 épisodes pilotée par Craig Mazin (Chernobyl) et le créateur du jeu vidéo, Neil Druckmann. L’histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique, après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale, le 26 septembre 2003 (au lieu de 2013 dans la version sur console, ndlr).

Vingt ans plus tard, les survivants tentent de tenir dans un monde peuplé de personnes infectées, mais également de groupes plus ou moins organisés et mal intentionnés. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité.

The Mandalorian, saison 3 (1er mars)

Plus de deux ans après la saison 2, le troisième chapitre de «The Mandalorian» sera à découvrir à partir du 1 mars sur Disney+. Les téléspectateurs retrouveront le duo formé par Din Djarin, alias Mando, et Grogu, alias bébé Yoda, dans de nouvelles aventures qui vont les mener tout droit sur la planète Mandalore.

Le chasseur de primes y croisera à nouveau le chemin de Bo-Katan Krzyze, qui entend bien s’emparer du Darksaber dont il est en possession après sa confrontation avec Moff Gideon. Et qui est un des attributs essentiels du pouvoir de celui, ou celle, qui ambitionne de régner sur Mandalore.

Secret Invasion

Attendue au printemps, «Secret Invasion» est une des (très) nombreuses nouvelles séries (Marvel et Star Wars) qui vont débarquer sur Disney+ dans le courant de l’année. Cette fiction, qui verra Samuel L. Jackson reprendre le rôle de Nick Fury, se distingue des autres en raison de l’importance que ses 6 épisodes pourraient avoir sur le reste du MCU (Marvel Cinematic Universe), et l’avenir des héros Marvel.

Dans le comics, un groupe de Skrulls, une race extra-terrestre capable de changer de forme à volonté, parvient à infiltrer les Avengers, ce qui ne manque pas de causer de sérieux problèmes. La bande-annonce indique par ailleurs le retour de Talos, incarné par Ben Mendelsohn (dont la dernière apparition remonte à «Spider-Man : Far from home»), un Skrull allié de Nick Fury.

Dune : The Sisterhood

C’est sur HBO Max que la série pilotée par Alison Schapker sera lancée. Adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, la série s'inscrit dans le sous-cycle littéraire «Dune, les origines». Elle revient sur la genèse de la sororité à laquelle appartient la mère de Paul Atréïdes, les «Bene Gesserit». «Dune : The Sisterhood» se déroulera environ 10.000 ans avant le récit dépeint dans le film de 2021, et suivra la montée en puissance de Valya et Tula, les ancêtres de la Maison Harkonnen.

The Idol

La série réunissant Lily-Rose Depp et The Weeknd, qui co-signe le scénario, et pilotée par Sam Levinson, l’homme connu pour son travail sur «Euphoria», sera sans conteste un des événements de l’année 2023. Et ce sera à découvrir sur la plate-forme HBO Max (et, aux dernières nouvelles, toujours sur OCS en France).

L’histoire suit Jocelyn, une star de la pop qui enchaîne les concerts, le tournage de clips, les répétitions, et les soirées mondaines à Los Angeles. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de Tedros. Un gourou cocaïnomane qui dénonce l’exploitation malsaine imposée par l'industrie du spectacle à Hollywood.

Fallout

Encore une adaptation de jeu vidéo. Cette fois, ce sera sur Amazon Prime Video avec une histoire originale (jamais traitée sur console) pilotée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, le duo derrière «Westworld». Pour le moment, aucune information précise sur le scénario n’a été dévoilée par la plate-forme de streaming. On sait seulement que le comédien Walton Goggins incarnera le rôle principal. Il donnera la réplique à Kyle MacLachlan et Ella Purnell.

«Nous avons décidé de raconter une histoire qui s'inscrit dans le monde que nous avons construit, qui n'enfreint aucune des règles de cet univers, qui peut faire référence à des éléments des jeux, mais qui n'est pas une redite de ces derniers. C'est une intrigue qui existe dans le même monde et qui, par son caractère unique, permet de l'enrichir. De plus, les personnes qui n'ont pas joué aux jeux, et ne peuvent pas savoir à quel point ‘Fallout’ est cool, peuvent regarder la série», a récemment déclaré Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda Game Studios.

Le Problème à trois corps

First look at David Benioff, D.B. Weiss and Alexander Woo’s new series ‘3-BODY PROBLEM’.





The series releases in 2023 on Netflix. pic.twitter.com/vo6nPCPod5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022

L’adaptation en série de la trilogie littéraire de science-fiction «Le Problème à trois corps» marquera le retour aux affaires des showrunners de «Game of Thrones», David Bienoff et D.B. Weiss. Publiée en France en 2016 (ed. Actes Sud), cette œuvre signée par l’écrivain chinois Liu Cixin suit l’histoire de Ye Wenjie, une astrophysicienne prenant part à un programme de recherche visant à entrer en contact avec de potentielles civilisations extra-terrestres.

Après avoir vu son père mourir des mains de la Garde rouge, garante de la Révolution Culturelle, et alors qu’elle se trouve elle-même en «rééducation», Ye Wenjie parvient à envoyer dans l’espace un message contenant des informations sur les humains.

The Continental

La saga John Wick continuera de se développer en série télévisée en 2023 avec «The Continental», qui sera accessible en France sur Amazon Prime Video.

THE CONTINENTAL series will stream internationally on Amazon Prime.





It is a prequel of John Wick film, streaming 2023#TheContinental #JohnWick #AmazonPrime pic.twitter.com/snINaSDq0f — Movie Track (@movieztrack) November 4, 2022

Déclinée en trois épisodes, elle reviendra sur la jeunesse de Winston Scott, le personnage incarné par Ian McShane dans la série de films avec Keanu Reeves. L’acteur Colin Woodell jouera le rôle dans cette série, qui plongera les téléspectateurs dans un «monde souterrain des années 1970 à New York, où il combattra les démons de son passé alors qu'il tente de prendre le contrôle de l'hôtel emblématique - un hôtel qui sert de point de rencontre pour les criminels les plus dangereux du monde», précise le synopsis. On notera que Mel Gibson sera également présent au générique.

The Penguin

Encore une série attendue sur HBO Max, cette fois directement en lien avec le film «The Batman» de Matt Reeves. Colin Farrell y reprendra le rôle d’Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, le temps des 8 épisodes qui composent la saison 1. L’histoire reprendra immédiatement après les événements du film et suivra le parcours de cet arnaqueur et stratège dans le milieu du crime de Gotham.

Bonus : Alien

Très peu d’informations circulent sur le projet de série «Alien», dont le lancement pourrait avoir lieu à la fin de l’année 2023. Ou début 2024. Aucune information précise sur le scénario n’a été dévoilée pour le moment, si ce n’est que l’histoire se déroulera sur Terre, dans le futur, selon le showrunner Noah Hawley. Selon ses révélations au site américain Esquire en janvier 2022, la série devrait explorer des thématiques quasiment inexploitées dans les films, notamment le développement de l’intelligence artificielle, la quête de l’immortalité, et le transhumanisme.

«Dans les films, il y a la Weyland-Yutani Corporation, qui développe également l’intelligence artificielle. Mais s’il y avait d’autres sociétés qui tentaient d’explorer l’immortalité d’une autre manière, avec le développement de technologies cyborg ou de transhumanisme ? Laquelle de ces technologies va l’emporter ? Cela permet aussi de poser une question centrale des œuvres de science-fiction : l’Humanité mérite-t-elle de survivre ? Comme le dit le personnage d’Ellen Ripley dans le deuxième film, ‘Je ne sais pas quelle espèce est la pire. Au moins, eux n’essaient pas de s’entretuer pour un pourcentage’», précisait également Noah Hawley.