Shazam : l'acteur Zachary Levi prend la défense de James Gunn et Peter Safran, les patrons de DC Studios

Prochainement à l’affiche de «Shazam ! : La rage des Dieux» dont la sortie est prévue pour le 29 mars 2023 au cinéma, Zachary Levi a exprimé son soutien envers les nouveaux patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, demandant aux fans de faire preuve de patience.

Un soutien bienvenu. Sous le feu des critiques depuis leur nomination à la tête de DC Studios, notamment depuis la décision très impopulaire de ne finalement pas reconduire Henry Cavill dans le rôle de Superman (quelques jours seulement après l'annonce officielle de l'acteur, ndlr), James Gunn et Peter Safran ont certainement été ravis de voir Zachary Levi prendre leur défense lors d’un live Instagram où il a appelé les fans à faire preuve de patience. Et ce malgré l’incertitude qui plane au-dessus de l’avenir de leurs superhéros préférés.

«Vous n’avez aucune idée du raisonnement derrière les décisions qui sont prises actuellement. Le nombre d’hypothèses, de rumeurs, de drames, de non-sens qui ne cessent de se répandre sur Instagram et Twitter est risible. C’est incroyablement risible », commence l’acteur qui sera prochainement à l’affiche de «Shazam ! : La rage des Dieux» dont la sortie est prévue pour le 29 mars 2023. «Tout ce que je peux vous dire, c’est d’être patients, et de leur donner l’espace et le temps nécessaire pour tenter de faire quelque chose de spécial. Je pense que c’est une chose que DC mérite d’avoir, que Zack Snyder a essayé de faire, mais que ça ne s’était pas matérialisé à l’époque», poursuit-il.

Pour Zachary Levi, il ne fait aucun doute que les décisions de James Gunn et Peter Safran ont pour seul objectif de se mettre au service des personnages de DC Comics. Et de faire plaisir aux fans. «Si vous aimiez comment les choses se déroulaient auparavant, libre à vous, il n’y aucun problème. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes n’aimaient pas la manière dont cela se passait, et il y a là la volonté de prendre en considération la majorité de l’audience, et de faire plaisir au plus grand nombre. C’est ça le divertissement, et c’est ce qu’essayent de faire James et Peter. Leur position n’est pas évidente. Ils ont récupéré toutes ces choses qui étaient déjà en conflit. Donc les gars, lâchez-les un moment», demande le comédien.

En conclusion, Zachary Levi révèle n’avoir aucune certitude concernant son propre avenir au sein de l’univers DC qui se prépare. Sera-t-il écarté du rôle de Shazam après la sortie du deuxième volet au cinéma ? L’acteur affirme ne pas le savoir, mais assure qu’il se pliera aux décisions qui seront prises sans sourciller. «Je n’ai aucune idée de ce qui va m’arriver. Je pense être dans une bonne position. Nous avons fait un super film, et j’espère qu’il va fonctionner. Mais encore une fois, peu importe ce qui arrive, s’ils décident de prendre une nouvelle direction, c’est eux qui décident, et c’est ce qui se passera», lance-t-il.