Golden Globes 2023 : de quoi parle le film «Les Banshees d’Inisherin», désigné Meilleure comédie ?

Avec un total de huit nominations, le film «Les Banshees d’Inisherin» faisait figure de favori pour la cérémonie des Golden Globes, qui s'est tenue cette nuit aux Etats-Unis, à Los Angeles. Un statut confirmé, avec trois statuettes récoltées, dont celle meilleure comédie. Et un succès logique pour cette fable sur l'amitié contrariée entre deux hommes, signée Martin McDonagh.

Une amitié cruelle. Long-métrage signé par Martin McDonagh, récompensé en 2017 par le prix du meilleur scénario pour «Three Billboards», «Les Banshees d’Inisherin», sorti dans les salles françaises le 28 décembre dernier, a remporté trois prix lors de la cérémonie des Golden Globes, qui s'est tenue à Los Angeles mardi soir. Il repart ainsi avec le globe de la meilleure comédie, du meilleur acteur - Colin Farrell - dans une comédie, et, une fois de plus, du meilleur scénario pour Martin McDonagh.

«Les Banshees d’Inisherin» marque les retrouvailles entre Colin Farrell et Brendan Gleenson, quatorze ans après «Bons Baisers de Bruges», du même Martin McDonagh. Les deux hommes incarnent deux amis de longue date, Padraic et Colm, vivant sur une île au large de l’Irlande dans les années 1920. Un jour, sans prévenir, ce dernier décide de ne plus adresser la parole au premier, et de mettre fin à leur amitié. Une situation que Padraic ne peut accepter. Mais son entêtement à vouloir recoller les morceaux ne fait que renforcer la détermination de Colm. Très vite, la situation s’envenime, et menace de dégénérer.

Acclamé lors de sa présentation à la Mostra de Venise en septembre dernier, où le film est reparti avec le prix du meilleur scénario et le prix d’interprétation masculine pour Colin Farrell, «Les Banshees d’Inisherin» continue donc son bonhomme de chemin dans la course aux prix et récompenses.