The Last of Us : la série déjà renouvelée pour une saison 2

Sans surprise, la chaîne américaine HBO a annoncé avoir renouvelé la série «The Last of Us», lancée le 15 janvier dernier, et dont les deux premiers épisodes ont été encensés par la critique et le public.

Une formalité. Lancée le 15 janvier dernier par la chaîne américaine HBO, l’adaptation en série du célèbre jeu vidéo «The Last of Us» vient d’obtenir une saison 2 après seulement deux épisodes diffusés. Ces derniers ont été acclamés par la critique et le public, avec 97% d’avis favorables sur le site américain de notation Rotten Tomatoes. Une nouvelle commentée avec émotion par Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, et producteur exécutif de la série dont il est également le co-showrunner.

«Je suis reconnaissant, honoré, et franchement dépassé par le nombre de personnes qui ont allumé leur télévision et qui se sont connectés pour suivre cette histoire revisitée du périple de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin (réalisateur et co-showrunner de la série, ndlr), notre incroyable casting et les équipes de tournage, et avec HBO, ont dépassé toutes mes espérances qui étaient déjà élevées», explique-t-il via un communiqué. «Maintenant, nous avons le plaisir absolu de devoir recommencer avec une saison 2 ! De la part de Naughty Dog (la société de production du jeu vidéo, ndlr) et PlayStation, merci à tous», poursuit-il.

«The last of Us» suit l’histoire de Joel, un homme chargé d’escorter la jeune Ellie pour un périlleux voyage dans un monde post-apocalyptique, après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale. Cette jeune fille a la particularité d’être naturellement immunisée contre ce virus, et pourrait être la clef pour sauver l’humanité. Avec Pedro Pascal, Bella Ramsey, Murray Barlett, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Storm Reid, Melanie Lynskey, mais aussi Ashley Johnson et Troy Baker – qui doublent Joel et Ellie dans le jeu vidéo.