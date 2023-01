Lisa Marie Presley : quel est le montant de la fortune dont vont hériter ses bénéficiaires ?

Ce lundi 30 janvier, TMZ a révélé la composition de l’héritage que Lisa Marie Presley, la fille d’Elvis Presley, devrait laisser à ses ayants-droits.

Alors que le testament de Lisa Marie Presley, fille du King décédée le 13 janvier dernier, fait déjà contestation, TMZ rapporte ce lundi quelle somme représenterait sa fortune.

Auteure-compositrice-interprète comme son père, Lisa Marie Presley ne figurait pas sur la liste Forbes des artistes les mieux payés. La fille du King a même plus fait parler d'elle pour ses dettes que pour sa fortune ces dernières années...

Dans son article consacré aux deniers de la défunte publié ce lundi, TMZ commence d'ailleurs par confirmer ce que de nombreux articles avaient déjà avancé, à savoir que «Lisa Marie Presley avait des millions de dollars de dettes à la fin de sa vie», mais précise très vite qu'au moment de sa mort, «sa succession regorgeait d'argent – à hauteur de 35 millions de dollars.»

Interrogée sur les ressources financières de Lisa Marie Presley, une source proche a confié aux journalistes du site que la fille d'Elvis et Priscilla Presley devaient plus de 4 millions de dollars à l’équivalent du Trésor public, mais que cette somme, aussi colossale puisse-t-elle paraître, n’était rien comparée au quelque 35 millions de dollars que Lisa Marie Presley aurait accumulé en assurances-vie.

Avant de mourir, la mère de famille aurait en effet souscrit au moins à deux contrats de ce type, un premier pour un montant de 25 millions de dollars et un autre de 10 millions de dollars. TMZ ajoute qu’un troisième, à hauteur de 10 millions de dollars également, pourrait aussi être valable, mais n’a pas pu le vérifier. Les montants des deux premiers seraient en tous les cas, à ce jour, toujours stockés sur un compte en banque et devraient, comme le stipule la loi, être reversés aux légataires.

La source proche des Presley fait aussi savoir que les trois filles de Lisa Marie Presley devraient se partager la somme, soit l’actrice Riley Keough et les jumelles de 14 ans, Finley et Harper Lockwood, et ce à parts égales.

Fiducie

Puisque les jumelles sont encore mineures, l'argent devrait être conservé en fiducie jusqu’à leur majorité. Riley Keough serait aujourd'hui l'unique fiduciaire. Le restera-t-elle ? Priscilla Presley a entamé une action en justice quelques jours seulement après les funérailles de sa fille. L'ex compagne d'Elvis argue que les données figurant dans le testament ne seraient pas valables. Elle rappelle que Lisa Marie Presley avait créé une fiducie en 2010, la nommant elle et son ancien directeur commercial, Barry Siegel, comme fiduciaires.

Or Lisa Marie Presley a changé les termes de la fiducie en 2016, supprimant Priscilla et Siegel de la liste des fiduciaires au profit de sa fille Riley et son fils Benjamin (décédé en 2020). C'est justement cet amendement que Priscilla Presley conteste, affirmant que la signature qui y est apposée n’est pas celle de sa fille.

Graceland

La bataille juridique autour du testament pourrait être acharnée, d’autant que les montants des assurance-vies contractées par Lisa Marie Presley ne constituent pas la seule fortune que Lisa Marie Presley a laissé derrière elle, loin de là.

À la mort d’Elvis en 1977, Lisa Marie était cohéritière de la succession, aux côtés de son grand-père Vernon Presley et de son arrière-grand-mère Minnie Mae Hood Presley. À leur mort en 1979 et 1980, respectivement, elle était devenue l'unique héritière de tout le patrimoine de son père. Elle aurait reçu une fortune de 100 millions de dollars (soit près de 92 millions d'euros). Une somme qu'elle aurait en partie elle-même dépensée, le reste ayant été dilapidé par son directeur commercial Barry Siegel, qui aurait procédé à des «mauvais placements financiers, causant des millions de dollars de pertes». Raison pour laquelle, Lisa Marie Presley avait décidé de le poursuivre en justice et de l’évincer de son testament en 2016.

Mais tout ce que lui avait légué Elvis n'est pas parti en fumée... Il reste notamment aujourd'hui un bien de très grande valeur : Graceland, la mythique demeure du King. La propriété de 50 hectares située dans le Tennessee avait été achetée par le chanteur pour 100.000 dollars. Selon le magazine Rolling Stone, elle en vaudrait désormais 500 millions. «Graceland m'a été donnée et sera toujours à moi. Et ensuite, elle sera transmise à mes enfants. Elle ne sera jamais vendue», avait fait savoir Lisa Marie Presley, selon les propos rapportés par le magazine People. Et alors que ce demi-milliard de dollars reste dans la famille, l'entreprise Elvis continue elle aussi tranquillement de faire des profits.

Elvis Estate et Elvis Enterprises

Selon TMZ, au cours de la procédure de divorce avec le musicien Michael Lockwood en 2021, Presley avait dévoilé qu'elle avait une dette de 16 millions de dollars, la majeure partie provenant d'impôts impayés. Elle avait alors imputé la cause profonde de ses problèmes financiers à un accord de 2005, pour vendre une participation de 85% dans Elvis Presley Estate (EPE) à CKX, une société de divertissement qui possédait également l'émission télévisée «American Idol».

Un accord duquel elle n'était cependant pas sortie les mains vides, avait rapporté l'Associated Press à l'époque, puisqu'à l'occasion de cette transaction elle aurait reçu 50 millions de dollars, plus des actions de CKX, tout en conservant une participation de 15% dans EPE, ainsi que le titre de propriété de Graceland. CKX avait ensuite été vendu à Apollo Global Management pour 509 millions de dollars. Mais Presley était restée l'unique propriétaire de Graceland, avait déclaré le Memphis Commercial Appeal.

Sa participation de 15% dans EPE continue probablement de générer un revenu stable, estime CBS, «étant donné qu'Elvis Presley est classée au 4e rang des célébrités décédées les mieux rémunérées en 2022, selon le classement Forbes». Selon des documents juridiques découverts par The Blast, Presley avait d’ailleurs déclaré l'année dernière qu'elle gagnait près de 104.000 dollars par mois grâce à «Elvis Enterprises».

De quoi peut-être attiser encore plus la volonté de sa mère Priscilla de faire partie des fiduciaires... Une chose est certaine, le recensement des biens, comme la bataille judiciaire, ne font que commencer.