Rachel Zegler : ce rôle qu'elle a accepté au cinéma parce qu'elle avait «besoin de travailler»

Rachel Zegler sera à l’affiche de «Shazam ! La rage des dieux» qui sortira le 29 mars au cinéma. L’actrice a récemment expliqué pourquoi elle avait accepté de jouer dans le nouveau film de DC Studios.

Alors qu’Henry Cavill a été évincé de Superman, Zachary Levi reprendra quant à lui son costume de super-héros pour la deuxième fois dans «Shazam ! La rage des dieux» en salles le 29 mars prochain. Au casting de cette production signée DC Studios, on retrouvera Helen Mirren, Lucy Liu et la jeune comédienne de 22 ans, Rachel Zegler, qui a été révélée au grand public grâce à son rôle de Maria dans «West Side Story» de Steven Spielberg.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, cette dernière est revenue sur sa volonté de rejoindre l’univers DC. «La réalité, c'est que nous étions en pleine pandémie et que je ne travaillais pas. Je n'arrivais pas à trouver un emploi parce que ‘West Side Story’ n'était pas encore sorti. Il était vraiment difficile de trouver un job, alors j'ai été heureuse lorsque j'ai reçu ce message dans ma boîte de réception», a-t-elle avoué.

Dans le second volet de la franchise Shazam, Rachel Zegler incarnera Athena, la plus jeune fille d’Atlas. Helen Mirren et Lucy Liu joueront ses sœurs.