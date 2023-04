The Last of Us : Sarah Paulson révèle avoir aidé financièrement Pedro Pascal au début de sa carrière

Dans un portrait consacré à Pedro Pascal par le site américain Esquire, on apprend que Sarah Paulson a aidé financièrement le héros de la série «The Last of Us» au début des années 2000, alors qu’il ne parvenait pas à vivre de son métier d’acteur.

Des débuts difficiles. Grâce à ses rôles dans les series à succès que sont «The Mandalorian» et «The Last of Us», Pedro Pascal est devenu un des acteurs les plus en vue d'Hollywood à l’âge de 48 ans. Mais la vie n’a pas toujours été généreuse avec celui qui a vu le jour à Santiago, au Chili. Dans un portrait réalisé par le site américain Esquire, son amie Sarah Paulson (American Horror Story) révèle qu’elle lui versait une partie de son salaire journalier au début des années 2000, afin qu’il puisse se nourrir.

«Il en a parlé publiquement, mais il y a eu un moment où je lui donnais une partie du salaire que je touchais pour qu’il ait assez d’argent pour se nourrir», explique-t-elle. C’est en 1993, à l’âge de 18 ans, que Pedro Pascal a débarqué à New York pour suivre des cours de comédie à l’Université. Il parviendra à hériter de petits rôles, notamment dans la série «Buffy contre les vampires», mais dont le cachet lui permettait à peine de payer ses factures. Pedro Pascal avoue avoir douté de sa capacité à percer dans le métier à de nombreuses reprises.

«Je suis mort tellement de fois. J’avais cette idée que, si je n’avais pas réussi à obtenir un rôle important à 29 ans, c’était terminé pour moi. Donc je passais mon temps à réévaluer mon envie de dédier ma vie à cette profession, et à contempler l’idée d’abandonner l’idée que je m’en faisais quand j’étais enfant. Il y avait tellement de raisons de céder au désespoir», confie-t-il.

Pour Sarah Paulson, c’est une joie immense de voir son ami obtenir, enfin, la reconnaissance qu’il mérite. La comédienne se réjouit de voir qu’aujourd’hui «tout le monde veut une part de lui». «Je veux le voir réussir. Et ça, pour moi, c’est le signe qu’il est une star majeure du cinéma», poursuit-elle.