Zendaya surprend ses fans avec une performance surprise au festival Coachella

Zendaya a fait une belle surprise à ses fans lors du festival Coachella, en donnant sa première performance live depuis plus de sept ans.

Le public est entré en transe quand elle a foulé la scène. L'actrice et musicienne Zendaya a fait un retour surprise sur scène samedi en rejoignant le show de Labrinth au festival de musique californien Coachella.

La star a interprété les deux dernières chansons du set de son ami qui a écrit, chanté et produit de nombreux titres de la BO de la série «Euphoria» dont elle est la star : «I'm Tired» et «All for Us» (qui a reçu un Emmy).

«Merci à mon frère @labrinth de m'avoir invitée et de m'avoir donné le plus bel espace sûr pour être à nouveau sur scène», a-t-elle écrit dans une Story instagram. «Et à la foule ce soir … Wow. Mon cœur est plein, je ne peux pas vous remercier assez pour l'amour que j'ai reçu ce soir (…) Je suis tellement reconnaissante.»

Quelques heures plus tard, la star de «Spider-Man : No Way Home» a partagé une vidéo d'elle-même exprimant à nouveau ses remerciements aux fans et à Labrinth.

«Je voulais juste vous remercier encore une fois pour cette nuit aussi magique et magnifique», a déclaré Zendaya. «Merci à Lab de m'avoir invité et d'avoir rendu tout cela possible à la dernière minute. … Je n'ai jamais entendu crier comme ça de toute ma vie, dès que je suis entrée, je n'ai rien entendu d'autre que vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas à quoi je ressemblais, mais j'étais juste comme, 'Tu sais quoi? Je vais juste m'amuser.' C'était si spécial et tout le monde chantait et c'était tellement cool.»