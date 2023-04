Cannes 2023 sur Ciné+ : Spielberg, Dolan... Le bouquet met en ébullition les cinéphiles au mois de mai

Pour célébrer le 7e Art en ce mois de mai marqué par le Festival de Cannes, Ciné+ et MyCanal proposent une sélection de plus de cinquante films célébrés lors du prestigieux rendez-vous cher aux cinéphiles. Extrêmement riche, la programmation fait aussi la part belle aux longs-métrages de grands maîtres tels que Steven Spielberg et Xavier Dolan, ou encore à l'acteur Tahar Rahim.

Pour fêter le mois de mai et son célèbre Festival de Cannes, Ciné+ et MyCanal réservent une programmation incroyable aux téléspectateurs amoureux du cinéma. Parmi la cinquantaine d’œuvres sélectionnées pour avoir été présentées ou récompensées au Festival de Cannes, les cinéphiles auront notamment rendez-vous avec «Douleur et Gloire» de Pedro Almodovar, Prix d’Interprétation masculine en 2019 pour Antonio Banderas (le 11 mai à 22h50 sur Ciné+Émotion), «The Artist» de Michel Hazanavicius, prix d’Interprétation masculine également, pour Jean Dujardin en 2021 (le 14 mai à 22h50 sur Ciné+Premier), «120 battements par minute», Grand Prix en 2017 (le 20 mai à 20h50 sur Ciné+Club), mais aussi «Julie (en 12 chapitres)» de Joachim Trier, Prix d’Interprétation féminine en 2021 pour Renate Reinsve (le 29 mai à 20h50 sur Ciné+émotion), ou encore «Viendra le feu» d'Oliver Laxe, Prix du Jury Un certain regard en 2019 (sur MyCanal).

En plus de leur sélection spéciale Festival de Cannes, les chaînes Ciné+ proposeront d’autres rendez-vous incontournables en mai. On note sur les tablettes en particulier toutes les premières parties de soirée des mercredis sur Ciné+Premier, qui proposera «L’Evénement», «West Side Story», «La Méthode Williams» ou encore «Matrix Resurrections» (dont les trois volets précédents seront aussi diffusés).

Du 6 au 12 mai, les fans de Spielberg seront aux anges avec, pour ne citer que quelques-uns des films du célèbre réalisateur, «Duel» (le 6 à 23h50), «Minority Report» (le 11 à 20h50) ou bien «La guerre des mondes» (le 12 à 20h50).

A noter que le 6, Ciné+émotion proposera une soirée spéciale Xavier Dolan, avec entre autres films incontournables «Mommy», «Juste la fin du monde» et «Matthias et Maxime». Impossible non plus de ne pas noter dans son agenda la soirée consacrée à Tahar Rahim le 27 mai, avec «Gibraltar», «Un prophète», «Le prix du Succès», «Don Juan» ou encore «Les Anarchistes». Bien sûr, tous ces films seront aussi à retrouver à toute heure via MyCanal.