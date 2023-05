Al Pacino, 83 ans bientôt papa : sa petite amie de 29 ans est enceinte de huit mois

Al Pacino, 83 ans, est sur le point de devenir papa pour la quatrième fois. Sa petite amie, Noor Alfalah, 29 ans, est enceinte de huit mois a confirmé un représentant de la star à TMZ.

La petite amie de l'acteur Al Pacino, Noor Alfalah, âgée de 29 ans, est enceinte de huit mois, selon TMZ. L'acteur de 83 ans et Alfalla avaient déclenché des rumeurs de romance pour la première fois lorsqu'ils avaient été aperçus en train de dîner ensemble en avril 2022. Cependant, à l'époque, plusieurs sources avaient déclaré à Page Six qu'ils étaient ensemble depuis la pandémie de Covid-19.

«Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort principalement avec des hommes plus âgés très riches… Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien», avait révélé la source du magazine people. «L'écart d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père (…) Elle se meut dans le monde riche de la jet-set, et elle vient d'une famille avec de l'argent.», avait-elle ajouté.

Avant sa relation avec Pacino, Alfalla avait été liée à Mick Jagger, avec qui elle sortait quand le rockeur avait 74 ans et elle que 22 ans, ainsi qu'au milliardaire Nicolas Berggruen, 60 ans.

L'acteur Al Pacino a déjà trois enfants nés de précédentes relations, sa fille Julie, 33 ans, qu’il a eue avec Jan Tarrant, ainsi que ses jumeaux Olivia et Anton, tous deux 22 ans, nés de ses amours avec Beverly D'Angelo.

S’agit-il d’un hasard ou se sont-ils concertés pour pouponner de nouveau au même moment ? Le meilleur ami de l'acteur, Robert De Niro, 79 ans, a en effet également récemment accueilli un bébé, son septième, avec sa petite amie de 45 ans, Tiffany Chen.