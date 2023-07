High Desert : la série déjantée avec Patricia Arquette n'aura pas de saison 2, Ben Stiller demande aux fans de se manifester

«High Desert», géniale série Apple TV+ avec Patricia Arquette au sommet de son art, n'aura malheureusement pas de saison 2. Ben Stiller, producteur du show, demande aux fans de faire savoir à Apple combien ils aiment la série.

Pépite parmi les pépites de 2023, «High Desert» d'Apple TV+ (et donc visible sur MyCanal) aura fait planer ses aficianados au long d'une seule et unique saison. Comme l'a tristement annoncé son actrice principale Patricia Arquette, dont le génie a une nouvelle fois crevé l’écran, la série n'a pas été renouvelée.

«C'est une triste déception pour nous tous», a-t-elle déclaré. «Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur High Desert et s'il y aurait une deuxième saison, alors je voulais juste vous faire savoir que nous venons de découvrir que nous ne reviendrons pas», a-t-elle écrit sur Instagram.

«High Desert» avait dévoilé ses trois premiers épisodes le 17 mai, puis un nouveau chaque mercredi suivant avant de se terminer ce 21 juin. Elle suit le personnage de Peggy (Patricia Arquette), une ancienne toxicomane qui prend la décision de devenir détective privé dans la petite ville désertique de Yucca Valley, en Californie après l'énième arrestation de son truand de mari et le décès de sa mère bien-aimée.





Ben Stiller a exprimé ses regrets à la suite de l'annonce de l'arrêt de la série dont il est le producteur exécutif. «Bien que nous souhaitions que @AppleTV poursuive, nous sommes reconnaissants qu'ils l'ait commandée et qu'elle soit sur le service. Et contrairement à d'autres streamers ces jours-ci, on me dit qu'ils ne supprimeront aucun épisode», a-t-il ajouté.

Ben Stiller a ensuite demandé aux futurs fans (la série est vraiment irrésistible donc ils seront potentiellement nombreux, ndlr) de se manifester auprès de la marque à la pomme dans l'espoir qu'elle change d'avis et n'annule pas le show. «Vous pouvez donc profiter de la première saison à perpétuité. Et n'hésitez pas à leur faire savoir que vous en voulez plus !», a-t-il écrit.

Patricia Arquette y crève l'écran

«Fantastique», prestation «instantanément culte»… Les louanges ont été nombreuses concernant l'interprète principale.

Patricia Arquette y campe une héroïne sous méthadone aussi drôle qu’émouvante. L’actrice a su insuffler à son personnage tout ce qu’il faut de folie pour que la regarder partir totalement en vrille devienne jouissif. «J'ai vraiment adoré Peggy – sa façon étrange de voir le monde et son sens de l'humour», avait déclaré l’actrice pour Variety lors de la première de la série. «Jay (Roach, le réalisateur) me l'a décrite comme un colibri rock'n'roll.»

Depuis «Boyhood», celle que les téléspectateurs ont avant cela longtemps suivie dans la série «Medium», enchaîne les rôles radicaux avec une dextérité et une intensité incroyables comme dans la série «Escape at Dannemora» de Ben Stiller, et «Severance» (encore produite par Ben Stiller).

Tout comme «The White Lotus» l’a été pour Jennifer Coolidge, «Breaking Bad», pour Bryan Cranston, «High Desert» était un écrin parfait pour elle. «Après trois ans de pandémie et des séries sombres comme Severance et The Act, j'avais envie de rire, avait-elle confié au Figaro. Dans ma vie, j'ai croisé de nombreux toxicomanes un peu arnaqueurs sur les bords mais charmants et doux. Ils laissaient derrière eux un parfum de chaos. C'est cette imprévisibilité naïve que j'ai retrouvée avec un vrai souci de la nuance dans High Desert».

Et c'est avec beaucoup de subtilité qu'elle a abordé son rôle. «Peggy est sobre par intermittence. Elle suit un traitement à la méthadone, prend d'autres substances pour calmer son anxiété mais elle se dit que cela ne compte pas. Elle aime les jolies choses. Alors qu'elle ne peut s'aider elle-même, elle adore porter secours aux âmes encore plus larguées et désespérées qu'elle. Elle les collecte comme des oiseaux tombés du nid. Elle ne peut s'empêcher de truander la loi. Une catastrophe ambulante : Peggy vit sa vie comme un rôle. Elle est sans cesse sur scène. Bien sûr elle se voile la face mais vous ne pouvez pas la réduire à ses addictions ». Ni à une seule saison ?