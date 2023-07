Ariana Grande bientôt divorcée de son époux Dalton Gomez ?

La chanteuse Ariana Grande et son mari Dalton Gomez envisageraient de divorcer après un peu plus d’un an de mariage.

De l’eau dans le gaz. Alors que la chanteuse de 30 ans a été aperçue à Wimbledon, dimanche 16 juillet, sans son alliance, la star aux 377 millions d’abonnés sur Instagram et son époux, l’agent immobilier VIP Dalton Gomez, semblent se diriger vers un divorce selon les informations de TMZ, confirmant ainsi les rumeurs.

Le couple, qui vit ensemble depuis janvier 2020 et s’est dit «oui» à l’occasion d’une cérémonie intime le 15 mai 2021, connaîtrait des difficultés depuis déjà quelques temps. D’après une source citée par le site américain, le duo serait même séparé depuis janvier. La chanteuse avait pourtant partagé sur ses réseaux un cliché la montrant embrassant son mari mi-février. Mais après avoir tenté de recoller les morceaux, le couple envisagerait donc dorénavant d’entamer une procédure de divorce, selon cette source.

Une séparation a priori en bons termes

Le couple vivrait d’ailleurs déjà loin l’un de l’autre depuis décembre dernier, date à laquelle Ariana Grande a débuté le tournage du film «Wicked», réalisé par John M. Chu et adapté de la comédie musicale «Le Magicien d’Oz», qui cartonne à Broadway depuis 2003. Le film sera décliné en deux volets. Le premier opus est prévu en salles le 4 décembre 2024, le second, le 24 décembre 2025.

Il n’est pourtant pas question pour le duo de se déchirer. Ariana Grande et Dalton Gomez s’appellent régulièrement, souligne TMZ, et comptent rester amis.