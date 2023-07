Grève à Hollywood : la cérémonie des Emmy Awards reportée

La grève des scénaristes et des acteurs qui touche Hollywood aura eu raison des Emmy Awards. Prévue le 18 septembre prochain, la cérémonie qui récompense le meilleur de la télévision, pourrait être repoussée à janvier 2024.

Selon de nombreux médias américains, les Emmy Awards de cette année, équivalent des Oscars pour la télévision, seront reportés à cause de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Initialement prévue le 18 septembre prochain, la cérémonie devrait être repoussée en janvier, d’après le Los Angeles Times. Mais aucune date officielle n’a encore été fixée.

Breaking news: Fox has decided to postpone the 75th Annual Emmy Awards due to the strikes by the Writers Guild of America and SAG-AFTRA. Fox is expected to soon announce the event will be rescheduled for January. https://t.co/si3X9M4n9O

— Los Angeles Times (@latimes) July 28, 2023