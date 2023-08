«The Idol» n'aura pas de saison 2

La sulfureuse série «The Idol» avec Lily-Rose Depp et The Weeknd s’achève après une saison. HBO a décidé de ne pas donner de suite à cette création marquée par plusieurs polémiques.

Une saison et puis s’en va. La série HBO «The Idol», créée par The Weeknd et Sam Levinson (Euphoria), avec Lily-Rose Depp dans le rôle principal, n’aura pas de saison 2. HBO a annoncé avoir pris la décision de ne pas donner de suite à ce programme qui a fait couler beaucoup d’encre.

«"The Idol" était l'un des programmes originaux les plus provocateurs de HBO, et nous sommes ravis des audiences», a déclaré un porte-parole de HBO, cité par le magazine Variety. «Après mûre réflexion, HBO, ainsi que les créateurs et producteurs ont décidé de ne pas proposer une deuxième saison» poursuit-il, avant de saluer le travail fourni par tous les membres de l’équipe. «Nous sommes reconnaissants envers les créateurs, les acteurs et l'équipe pour leur travail incroyable».

Cette décision intervient après plusieurs mois de spéculation, autour de l’avenir incertain de la série. Et pour cause, annoncée à grands coups de bandes-annonces sulfureuses et dévoilée en mai dernier au festival de Cannes hors compétition, avant sa diffusion en juin, la première saison est loin d’avoir fait l’unanimité.

Un engouement très relatif

Marquée par plusieurs polémiques, notamment autour de son tournage qualifié par le magazine Rolling Stone de «chaotique et hors de contrôle» et faisant état de scènes «dégoûtantes», «The Idol» n’a pas non plus connu un véritable succès d’audience. Sans compter que la série a fait l'objet de nombreuses critiques pointant du doigt des scènes choquantes. Un accueil finalement mitigé pour une série très attendue qui signe le clap de fin.

Pour rappel, «The Idol» racontait l'histoire de Jocelyn, une pop star interprétée par Lily-Rose Depp, entraînée dans une relation toxique, entre sexe et drogue, par un gourou campé par The Weeknd.