Famille royale : le Prince William élu personnalité la plus appréciée

Près d’un an après la disparition d’Elizabeth II, le 8 septembre dernier, son petit-fils William arrive en tête des membres de la famille royale les plus aimés par les Britanniques.

Le prince William a la cote. Le fils aîné de Charles III et Diana se taille la part du lion dans le cœur des Britanniques. Selon le sondage Yougov dévoilé lundi 4 septembre, le quadragénaire cumule 74% d’avis favorables.

Une cote de popularité qui visiblement n’a pas été entachée par la publication des mémoires de son frère Harry, sortis en janvier 2023 sous le titre «Le suppléant», dans lesquels le fils cadet de Charles III n’est pas tendre avec son frère aîné.

En haute estime, le prince William devance notamment son épouse Kate, et son père Charles III. Pourtant très populaire, la mère de Louis, Charlotte et George arrive en troisième position avec 72% d’avis positifs.

Le nouveau roi Charles III n’a récolté, en revanche, que 60% d’avis favorables, et se classe quatrième, près d’un an après son accession au trône et le décès d’Elizabeth II, au château de Balmoral, le 8 septembre 2022.

La Princesse Anne plébiscitée

La princesse Anne, qui a toujours fait preuve d’un véritable dévouement envers sa mère, la couronne et dernièrement son frère Charles, a été largement plébiscitée. La seule fille d’Elizabeth II arrive à la seconde place des membres les plus appréciés de la famille royale (73%) et talonne son neveu dans le cœur des Britanniques.

Il faut dire que depuis la disparition de sa mère, qu’elle a accompagnée jusqu’au bout avec courage relataient à l’époque les médias britanniques, la princesse Anne, 72 ans, est dorénavant au premier plan au côté du roi Charles III, qui en a fait un soutien de taille.

De son côté, le discret prince Edward, benjamin de la famille dont la vie n’a jamais été teintée de scandales, se hisse à la cinquième place (54%) devant la reine consort Camilla (47%). Sans trop de surprise, le prince Harry (31%) et son épouse Meghan Markle (24%) n’ont pas eu les faveurs des Britanniques.

Les Sussex, en disgrâce depuis leur départ pour les États-Unis, précèdent toutefois le prince Andrew, dont la cote de popularité frôle le néant depuis les accusations d’agressions sexuelles dont il a fait l’objet.

A noter également, 62 % des sondés se sont positionnés pour le maintien de la monarchie.