Starmania : la comédie musicale culte fait son grand retour à la Seine Musicale

Le mythique opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon, «Starmania», fait son grand retour à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, dès ce mardi 14 novembre.

Près de quarante-cinq ans après sa création, la célèbre comédie musicale «Starmania», qui a conquis 300.000 spectateurs fin 2022, revient à deux pas de Paris pour une deuxième saison. Composé par Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon, ce spectacle devenu culte est joué dès ce 14 novembre et jusqu’au 28 janvier à la Seine Musicale.

Mis en scène par Thomas Jolly et chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui, ce show intergénérationnel offre une belle l’occasion de chanter à tue-tête et en chœur des tubes incontournables, comme «Le Monde est stone», «Quand on arrive en ville», «Les uns contre les autres» et «SOS d’un terrien en détresse».

Sur scène, les spectateurs retrouveront beaucoup de jeunes talents, dont Lilya Adad, Alex Montembault, Adrien Fruit, Malaika Lacy, mais aussi Côme, David Latulippe, Simon Geoffroy et Manet-Miriam Baghdassarian.

en tournée à partir du 10 février

D’une durée de 3 heures (avec entracte), cette comédie musicale donne aussi à voir de magnifiques costumes, imaginés par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femme de la maison Vuitton.

«Les costumes sont une adaptation du vestiaire que j’ai élaboré chez Louis Vuitton, il y a également des créations nouvelles. Chaque personnage incarne l’une de mes collections, comme un répertoire du vocabulaire de la Maison», avait affirmé le styliste.

Après Paris, «Starmania» partira en tournée dans toute la France à partir du 10 février. Le spectacle fera notamment étape à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon, Dijon, ou encore à Strasbourg.