Beyonce : les fans s'interrogent sur sa nouvelle coiffure, sa mère dénonce leur «racisme»

Sur les réseaux sociaux, Beyonce a reçu de vives critiques de la part de ses fans après la publication de photos d'elle arborant une nouvelle couleur de cheveux, jeudi 7 décembre 2023.

Une coupe qui ne passe pas. Sur Instagram, jeudi 7 décembre 2023, la chanteuse Beyoncé a dévoilé des clichés d'elle avec une nouvelle couleur de cheveux, un blond platine intense, qui a suscité des critiques virulentes de la part de ses fans.

Tout a commencé lorsque la star est apparue vêtue d’une robe argentée, les cheveux blond platine et un teint semblant plus clair que d’habitude à l’avant-première de son film «Renaissance», le 25 novembre dernier. La coiffure n'a pas été appréciée par de nombreux fans qui ont attaqué la star âgée de 42 ans, l’accusant notamment de vouloir ressembler à une femme blanche.

«Où est passée sa mélanine ?», «Je ne l’ai pas reconnue…Je pensais que c’était une Kardashian», «Je sais qu’on est en hiver mais là c’est une femme blanche», «C’est un filtre de femme blanche?», est-il possible de lire dans les commentaires des différentes publications de l'artiste.

Tina Knowles prend sa défense

Face à ces réactions, Tina Knowles a défendu sa fille en qualifiant les critiques de «stupides», «ignorantes», «haineuses» et «racistes».

«Elle réalise un film, appelé «Renaissance», où tout le thème est l'argent avec des cheveux argentés, un tapis argenté et des vêtements argentés suggérés et vous, les idiots, décidez qu'elle essaie d'être une femme blanche et qu'elle blanchit sa peau ?» a-t-elle notamment écrit sur Instagram.

Beyonce n'a pas réagi à la polémique pour le moment.