Taylor Swift ajoute encore un record à son palmarès

Le film-concert de sa méga tournée «The Eras Tour», diffusé sur Disney + depuis le 15 mars, est devenu le film musical le plus vu sur la plate-forme. Un record battu en trois jours par cette version plus longue que celle sortie en salle en octobre 2023.

Encore un exploit. Il n’aura fallu que quelques jours à Taylor Swift pour battre un nouveau record. Alors que son film-concert The Eras Tour, proposé dans une version allongée, est disponible en streaming sur Disney + depuis vendredi 15 mars, ce dernier est devenu le film musical le plus vu sur la plate-forme, selon Deadline.

Plus de 4,5 millions de vues

Cette nouvelle version rebaptisée «Taylor version», d’une durée de 3H30, contre 2H45 pour le film sorti en salle en octobre dernier, a été vu 4,6 millions de fois, rapporte le site américain, et ce en seulement trois jours. Du jamais vu donc, et une nouvelle prouesse réalisée par la star habituée à caracoler tout en haut des charts.

Parmi ses multiples exploits, le mois dernier, Taylor Swift a notamment décroché, pour la quatrième fois, le titre de l’artiste ayant le plus vendu en 2023 à travers le monde, tous formats confondus, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). En août, elle est également devenue l’artiste féminine ayant classé le plus d’album à la première place des charts.

Taylor Swift ne s’arrête d’ailleurs jamais vraiment, puisqu’elle sortira le 19 avril prochain son onzième album studio «The Tortured Poets Department». Elle se produira également en concert en Europe dans les mois à venir, notamment à Paris, les 9, 10, 11 et 12 mai, mais aussi à Lyon, les 2 et 3 juin prochains.