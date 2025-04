Mort du Pape François : l'audience du film «Conclave» monte en flèche sur les plates-formes de streaming après la disparition du pontife

Après le décès du pape François, survenu le lundi de Pâques au Vatican à l'âge de 88 ans, le film «Conclave» d'Edward Berger a connu une augmentation significative d'audience sur les plates-formes de streaming.

Selon Luminate, qui suit l'audience du contenu en streaming, le décès du pape François a entraîné lundi une hausse de 283% du nombre de téléspectateurs du film «Conclave», a rapporté le média Variety.

Le drame psychologique avait été visionné pendant 1,8 million de minutes dimanche, tandis que jour de l'annonce de la disparition du Souverain pontife, son temps de visionnage a atteint à 6,9 millions de minutes.

En outre, le drame «Les Deux Papes» (2019) a également suscité un regain d'intérêt. Son audience a bondi de 417% entre dimanche et lundi, passant de 290.000 minutes de visionnage à 1,5 million de minutes.

«Conclave», adapté du roman de Robert Harris, suit le cardinal Lawrence dans sa mission d'organiser l'élection du nouveau Pape après le décès soudain et mystérieux de son prédécesseur. Au cœur des intrigues politiques du Vatican, il découvre que le Pape défunt cachait un secret crucial qu'il doit découvrir avant l'élection du successeur. À l'affiche, on retrouve Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini.

Un film acclamé par la critique

Le film a connu un succès retentissant, récoltant plus de 300 nominations et 70 récompenses. Parmi ses distinctions majeures, on compte le Golden Globe du meilleur scénario et quatre BAFTA, dont celui du meilleur film. Le mois dernier, lors de la 97e cérémonie des Oscars, il a décroché les prestigieux prix du meilleur film et du meilleur scénario adapté.

Fréquemment interrogée sur la santé du pape François pendant la saison des Oscars, celui-ci ayant été hospitalisé pour insuffisance rénale fin février, Isabella Rossellini lui avait souhaité «un prompt rétablissement» sur la scène des SAG Awards.

«Pour nous qui vivons à Rome, vivre à quelques mètres du Pape, c'est avoir une relation beaucoup plus étroite. On voit l'hélicoptère quitter sa place : "Oh, le Pape s'envole aujourd'hui et revient !". Donc, notre relation d'Italiens avec le Pape est beaucoup plus étroite. Je le répète, je lui souhaite vraiment bonne chance», avait ajouté son partenaire à l'affiche, Sergio Castellitto.

Le Saint-Père rejoindra sa dernière demeure samedi 26 avril, soit cinq jours après sa mort, au sein de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, et non dans la crypte de la basilique Saint-Pierre du Vatican, comme ses prédécesseurs.