Pour fêter ses 50 ans et en «hommage au multilinguisme», Petit Ours Brun va désormais pouvoir s'écouter en arabe ou en chinois

Pour ses 50 ans et en «hommage au multilinguisme», Petit Ours Brun va avoir droit à une déclinaison audio de ses aventures dans une dizaine de langues parmi les plus parlées en France.

«Favoriser la lecture dans toutes les familles». À l'occasion des 50 ans de Petit Ours Brun, l'éditeur Bayard Jeunesse a annoncé ce mardi la déclinaison audio des aventures du petit ourson en plusieurs langues, dont l'arabe et le chinois, pour rendre «hommage au multilinguisme».

«Aujourd'hui, un enfant sur quatre grandit en parlant une autre langue que le français à la maison», a expliqué l'éditeur dans un communiqué, s'appuyant sur des données de l'Insee et de l'Ined.

Garanti sans intelligence artificielle

Fort de ce constat, Bayard Jeunesse inaugurera un format multilingue, garanti sans intelligence artificielle, avec le nouveau numéro de «Pomme d'Api», magazine pour les 3-7 ans où est né Petit Ours Brun en 1975.

Le célèbre héros y rencontrera Izel, élève venue de Turquie et qui ne parle pas encore le français. Cette histoire inédite sera également proposée, via un QR code, en version audio sur BayaM, l'application de l'éditeur, dans neuf langues différentes (français, anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, portugais, turc, ukrainien et wolof, langue d'Afrique de l'Ouest).

Objectif, «rendre hommage au multilinguisme» et «favoriser la lecture dans toutes les familles», selon Bayard Jeunesse. «Même dans des familles qui n'ont pas beaucoup de livres, on trouve Petit Ours Brun», à l'origine de 800.000 ouvrages vendus par an et de 850 millions de vidéos vues sur France TV, Netflix et BayaM, rappelle Gwénaëlle Boulet, rédactrice en chef de «Pomme d'Api», citée dans le communiqué.

Un dispositif décliné dans les écoles maternelles

Fruit d'un an et demi de travail, le projet, soutenu par le fonds Bayard-Agir, a été réalisé «en partenariat avec l'association Dulala, qui promeut le multilinguisme pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations», selon le communiqué.

Le dispositif se déclinera aussi dans les écoles maternelles, où 2.000 kits comprenant notamment un livret pédagogique seront distribués.