États-Unis : deux miliciens accusés d’avoir voulu enlever la gouverneure du Michigan acquittés

Deux militants d’extrême droite étaient accusés d’avoir fomenté un complot pour enlever la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer. Ils ont été acquittés à l’issue d’un mois de procès.

Daniel Harris et Brandon Caserta comparaissaient devant le tribunal fédéral de Grand Rapids. Après cinq jours de délibération, les deux militants sont repartis libres ce vendredi 8 avril.

Le jury de cet État du nord des États-Unis n’a par ailleurs pas réussi à se prononcer sur la culpabilité de deux autres accusés, Adam Fox et Barry Croft.

Le juge Robert Jonker a ainsi déclaré le procès nul pour ces derniers.

Les quatre hommes faisaient partie d'un groupe violemment opposé aux mesures adoptées par la gouverneure pour contenir la pandémie de Covid-19. Selon l’accusation, le groupe lui reprochait d’être un «tyran».

Les miliciens avaient contacté un groupuscule local, les «Wolverine Watchmen», pour s’entraîner en vue de l’enlever et de la juger pour «traîtrise».

