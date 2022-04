Pau : pompiers et policiers pris pour cible par une vingtaine d’individus cagoulés

Appelés un peu avant minuit pour deux voitures en feu, dans le quartier d’Ousse des Bois à Pau, des policiers et sapeurs-pompiers ont été la cible de jets de pierres par une vingtaine de personnes ne désirant pas la présence des forces de l’ordre.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Alors que les deux voitures prenaient feu, une vingtaine d’individus cagoulés étaient en train de casser des lumières et des caméras de surveillance. Se rendant compte de la situation tendue qui les attendait sur place, les pompiers ont été accompagnés de policiers. Ces derniers avaient d’ailleurs procédé à l’interpellation d’un individu du quartier pour un refus d’obtempérer dans l’après-midi.

Dès leur arrivée, les forces de l’ordre et les secours ont été cible de jets de pierres. Pour pouvoir intervenir et mettre un terme à l’incendie, les pompiers ont préféré regagner le centre de secours en attendant que la situation s’apaise.

«Dans la soirée, deux individus ont commencé à casser des caméras de surveillance du quartier et des grilles du centre social du Hamon. S’en est suivi des scènes de véritable guérilla urbaine puisque nos collègues ont été attaqués par des voyous qui ont jeté des projectiles, pierres et autres», a raconté le secrétaire départemental syndicat Alliance, Daniel Domengé, à CNEWS.

Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers sont revenus sur place. Ils ont constaté que le bâtiment avait été vandalisé avant leur arrivée.

Un pompier blessé

Lors de cet affrontement, un sapeur-pompier a été légèrement blessé et transporté au centre hospitalier de Pau.

«La volonté de «se faire du flic» est clairement établie. Nous en appelons aux plus hautes instances afin que des moyens matériels et humains viennent compléter l’action des policiers palois qui travaillent dans des conditions difficiles. […] Il va falloir prendre conscience une fois pour toutes que l’action des forces de l’ordre est de protéger et qu’un policier n’est pas là pour être une cible. S’en prendre à un policier, c’est défier l’Etat. La réponse doit être ferme», a dénoncé le syndicat de policiers Unité SGP Police.

Dans un communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, quant à lui, condamné les violences urbaines à Ousse des Bois. Il a indiqué qu’il «mobilisera les forces de l’ordre dans le secteur pour les nuits à venir».