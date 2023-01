Bébé de 2 ans retrouvé dans la rue après s'être échappé d'une crèche des Yvelines : «Mon fils n'y retournera plus», témoigne sa mère

Mercredi 11 janvier, Jawed, un enfant de 2 ans, a échappé à la surveillance d'une crèche à Limay, dans les Yvelines, et a erré pendant trente minutes avant d’être retrouvé par deux adolescents. Contactée par CNEWS, la mère de l'enfant a indiqué que son fils «n'ira plus en crèche» en raison du «manque de sécurité».

Elle a eu la peur de sa vie. Inès est la mère de Jawed, un enfant de 2 ans qui, le 11 janvier dernier, a réussi à échapper à la vigilance du personnel encadrant d'une crèche de Limay (Yvelines), avant d'errer une demi-heure durant dans la rue. Il sera finalement retrouvé par deux adolescents avant d'être ramené vers la structure d'accueil.

Contactée par CNEWS, la jeune mère de famille a livré sa version des faits. D’après elle, la «fugue» du petit Jawed serait due à «une issue de secours qui était restée ouverte parce que la personne qui devait le surveiller faisait le ménage».

«Ce jour-là, ils étaient trois enfants. Mais Jawed n’avait pas envie de dormir, contrairement aux autres petits bébés. La référente de mon fils l’a sorti du dortoir et l’a emmené dans l’espace de jeux. Je ne sais pas par quel miracle elle a complètement oublié qu’il était là. C’est quand la directrice est arrivée sur les lieux qu’elle a constaté qu’il manquait un enfant», a témoigné la mère de famille dont la vidéo publiée sur le réseau social TikTok a engrangé près de 5 millions de vues.

«Cela faisait déjà trente minutes que Jawed était à l’extérieur avant que les accompagnateurs ne se rendent compte qu’il manquait un bambin. Ils se sont mis à sa recherche. D’abord, dans l’enceinte de l'établissement, sans aucun résultat. Ensuite, ils ont décidé d'examiner les environs uniquement avec les yeux. Il y avait une co-directrice qui était avec eux et c'est elle qui est sortie en courant pour chercher mon enfant», a-t-elle ajouté.

Inès raconte également avoir eu lundi 16 janvier la version des deux adolescents ayant retrouvé son enfant (et non un seul adolescent comme avancé dans un premier temps, NDLR) en pleine rue expliquant que ce qui a retenu leur attention «c’est que tout le monde voyait son fils mais personne ne lui a porté secours».

Si les deux jeunes ne savaient pas à cet instant à qui Jawed appartenait, ni même d'où il venait, ils ont pourtant eu le réflexe de lui poser les bonnes questions telles que «où est ton papa ? où est ta maman ?». De même, «Les deux adolescents se sont avancés avec lui en direction de la crèche, précise encore Inès, qui ajoute que finalement «la co-directrice est arrivée en courant. Elle a pris Jawed sans donner plus d’explications. Je pense que c’est à ce moment précis que les membres de l'établissement ont téléphoné».

«ca laisse le temps de se faire des scénarios»

S'en suivra donc un appel de la crèche pour informer Inès et son mari du déroulé des faits. «Mon mari a eu la co-directrice au téléphone. J’ai entendu vaguement «dysfonctionnement» et «crèche», je n’ai pas cherché à comprendre, je me suis habillée, j’ai couru dans la voiture pour aller le récupérer». «Cela a quand même duré plusieurs minutes, cela laisse le temps de se faire des scénarios, c’était très difficile», a-t-elle poursuivi.

Inès a indiqué avoir enfin déposé plainte contre l’établissement en question, qui lui a présenté ses excuses pour l'incident, tout en assurant que son fils «n’ira plus en crèche».

«Il restera à mes côtés, ce sera plus sécuritaire pour lui. Quand on est arrivé sur les lieux, on a pris Jawed. J’ai eu le temps de faire la vidéo parce que je ne voulais pas partir de la crèche sans un rapport détaillé de l’incident signé par la directrice. Je voulais que ce soit émis par écrit pour plus de poids à ma plainte», a-t-elle conclu.

Contactée par CNEWS ce mardi 17 janvier, la crèche n’a pas donné la moindre suite à nos sollicitations.