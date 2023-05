Val-d’Oise : jugé pour avoir harcelé et menacé de mort une influenceuse, un homme a été relaxé

Accusé d’avoir harcelé et menacé de mort l’influenceuse Lucile, 20 ans, Florian T., 22 ans, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Versailles. Il avait été placé en détention en avril après une troisième plainte déposée par la jeune femme.

Placé en détention provisoire le 3 avril dernier, Florian T. était de nouveau jugé devant le tribunal correctionnel à Pontoise, ce mardi 23 mai, pour avoir harcelé et menacé de mort Lucile, une jeune influenceuse de 20 ans originaire de l’Essonne.

Néanmoins, d'après le Parisien, l’homme de 22 ans a été relaxé par le tribunal en raison de «l'impossibilité» de lui attribuer «la paternité des messages avec certitude».

Durant sa garde à vue, l'homme avait nié être à l'origine des messages de menace envoyés à Lucile. Mais alors que les enquêteurs spécialistes en cybercriminalité passaient au crible les appareils téléphoniques de l'individu, les forces de l'ordre ont découvert que les adresses IP et le numéro de téléphone ayant servi à l'envoi de messages sont localisés au Maroc. Hormis pour un message qui a été envoyé le 29 mars dernier par Florian T.

«J’ai envoyé ce message parce qu’on commence à trop en parler sur les réseaux sociaux», a-t-il justifié. Concernant l'intrusion au domicile de l'influenceuse, le harceleur assure qu'il était «gravement alcoolisé». «Elle n’était pas chez elle. C’était vraiment maladroit», a-t-il dit.

A peine le verdict annoncé, Lucile a relancé un appel à l’aide sur ses réseaux sociaux. «Je ne peux de nouveau plus sortir tranquillement et vivre comme une fille de mon âge. Ça me désole vraiment de savoir que je vis dans un monde où je ne suis pas protégée. Les agresseurs peuvent venir chez moi et s’en sortir, récidiver des dizaines de fois sans rien avoir», a écrit l’influenceuse de 20 ans sur Instagram.

Les premiers faits remontent à l’été 2021. «Cela a commencé en juin. Cette personne m’a envoyé un message d’insultes que j’ai pris à la rigolade parce qu’il était ridicule. Je pensais qu’il s’agissait d’une blague. Depuis, cette personne n’a jamais arrêté de me harceler», avait expliqué Lucile à CNEWS.

«Ma vie est un calvaire»

«Elle m’a laissée tranquille pendant un mois. Elle ne m'a pas envoyé de message et je me suis dit que c’était fini», avait-elle ajouté.

Après une période de «calme», le harcèlement et les menaces de mort étaient de retour. C’est alors que Lucile avait décidé de porter plainte mais, selon elle, celle-ci «n’a mené à rien». En juillet 2021, Florian T. a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de Pontoise, pour avoir menacé de violer, tuer et brûler Lucile.

Mais il ne lui aura fallu que douze jours pour récidiver et écoper d'une seconde condamnation. En août 2021, le jeune homme a été condamné à huit mois de prison ferme pour s’en être pris à un des amis de l’influenceuse.

«Ma vie est un calvaire, je ne peux plus vivre normalement, j’ai dû quitter mon travail, j’ai dû déménager à cause de cette personne», nous avait dit l’influenceuse.

D’après le Parisien, l’homme avait déjà été condamné par le passé par le tribunal pour enfants à huit mois de prison pour des violences aux abords d’un établissement scolaire.