Hauts-de-France : un couple condamné pour trafic de stupéfiants dans plusieurs villes

Un couple a été interpellé ce lundi 2 octobre par les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants «portant sur plus de 130 kg d’herbe et de résine de cannabis» dans plusieurs villes du Nord. Le duo a été condamné à des peines de prison.

Ce mercredi 4 octobre, un individu et sa compagne ont été condamnés en audience de comparution immédiate pour trafic de stupéfiants «portant sur plus de 130 kg d’herbe et de résine de cannabis» dans plusieurs villes de la région des Hauts-de-France, comme à Roubaix, à Fretin et à Wambrechies, a fait savoir la procureure de la République de Lille, Carole Etienne.

D'après le parquet, les faits ont été commis entre le 1er décembre 2022 et le 2 octobre. D'ailleurs, c'est ce jour-là (2 octobre) que le couple a été interpellé dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en mai dernier et diligentée sous l’autorité du parquet de Lille et confiée à la Direction Zonale de Police Judiciaire (DZPJ).

Au cours de l’interpellation du duo, «7,5 kg d’herbe et 3 kg de résine de cannabis et 9.735 euros ont été saisis», a ajouté la procureure.

Deux jours après, le couple a été déféré en audience de comparution immédiate. L’homme a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire. Pendant deux ans, cet individu a l’obligation de travail ou de formation, de soins psychologique et addictologique et de paiement des sommes dues au Trésor Public.

Il écope également d’une amende de 5.000 euros et d’une interdiction de paraître dans la région des Hauts-de-France pendant 3 ans. Il a été incarcéré à l’issue de l’audience.

Sa compagne, elle, a été condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis.