Saint-Nazaire : un homme poignardé à mort, la foule attaque le suspect

Un homme d’une vingtaine d’années, qui serait issu de la communauté kurde, a été mortellement blessé par un autre jeune homme lundi 16 octobre dernier à Saint-Nazaire. Le suspect a par la suite été roué de coups de poings et de coups pieds par une trentaine de personnes. Une enquête a été ouverte.

Les faits se sont déroulés lundi 16 octobre aux alentours de 21h30. Ce soir-là, un jeune homme de 25 ans, qui serait issu de la communauté kurde, a été mortellement blessé à l’arme blanche à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) dans le cadre de ce qui semblerait être un règlement de compte sur fond de trafic de drogue.

Cette attaque fait suite à un différend ayant éclaté entre le fils du gérant d’un kebab et un membre d’une autre communauté, selon France Bleu Loire Océan. C’est alors que des couteaux ont été sortis.

Après avoir poignardé à mort l’homme de 25 ans, l’auteur présumé de l’homicide, qui se présente comme étant de nationalité marocaine et âgé de 27 ans d'après nos confrères, a été pris à partie par une trentaine de personnes et a été roué de coups de pieds et de coups de poings.

Quelques minutes plus tard, les policiers, alertés par des riverains, sont arrivés sur les lieux du drame et ont pu sortir le suspect de cette situation. Blessé, il a été hospitalisé sous surveillance avant d’être placé en garde à vue. Ses complices présumés étaient toujours recherchés ce mercredi.

Une enquête du chef d’homicide volontaire et violences aggravés a été ouverte par le parquet de Saint-Nazaire et confiée au Commissariat de Saint-Nazaire. Selon les premiers éléments de celle-ci, la victime est inconnue de la justice. Une autopsie de son corps est prévue ce mercredi 18 octobre.