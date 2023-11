Marseille : un imam placé en détention provisoire après avoir appelé «au combat contre les juifs» sur les réseaux sociaux

Dans la nuit de ce lundi 30 à ce mardi 31 octobre, un imam de la mosquée de Beaucaire (Gard) a été interpellé par les forces de l’ordre à l’aéroport de Marseille, a appris CNEWS de source policière. Il est suspecté d’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

Un imam de la mosquée de Beaucaire, dans le Gard, a été interpellé à l’aéroport de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la nuit du lundi 30 à-au mardi 31 octobre, pour apologie du terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, en l'occurrence sur Facebook, a appris CNEWS de source policière.

Né à Nîmes en 1990, l’homme est plus précisément suspecté d’avoir appelé au combat contre les juifs sur le réseau social tout en légitimant leur meurtre.

De plus, le 16 octobre dernier, cet imam avait publié une photo de la mosquée de Jérusalem arborant un drapeau palestinien. Le suspect a accompagné sa publication par le texte : «O Allah, fais nous revenir à ta religion et rend-nous la Palestine et la mosquée d'al-Aqsa comme elles étaient».

L'individu a été placé en garde à vue, et a été présenté ce mercredi 1er novembre à un juge des libertés et de la détention. Il a été placé en détention provisoire, et doit comparaître ce jeudi 2 novembre à 9h devant le tribunal correctionnel de Nîmes.