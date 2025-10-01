Guérande : un homme meurt percuté par le pilote d’une motocross lors d’un refus d’obtempérer

Un homme circulant à scooter est décédé ce mardi en fin de journée à Guérande (Loire-Atlantique), percuté par le pilote d'une motocross qui fuyait un contrôle de police, selon une source au sein de la gendarmerie locale.

Un drame consécutif à un refus d’obtempérer. Un homme circulant à scooter est décédé mardi 30 septembre en fin de journée à Guérande (Loire-Atlantique), percuté par le pilote d'une motocross qui fuyait un contrôle de police, selon une source au sein de la gendarmerie locale.

Aux alentours de 18h, deux pilotes de motocross ont pris la fuite alors que la police municipale tentait de les contrôler, prenant des directions opposées, selon la même source. L'un d'eux a alors percuté un homme circulant à scooter, âgé d'une quarantaine d'années, qui est décédé peu après, selon la gendarmerie.

«La Ville de Guérande exprime sa profonde émotion et sa vive tristesse à la suite du décès survenu dans un accident. Le Maire et toute l'équipe municipale s'associent à la douleur de la famille, des proches et amis de la victime», a indiqué la ville dans un communiqué, ajoutant «coopérer pleinement avec les forces de l'ordre» afin de «faire la lumière sur cet événement tragique».

La victime serait morte sur le coup

Selon L’Echo de la Presqu’île, le conducteur du scooter, âgé de 43 ans, serait mort sur le coup. Dans un état grave, le pilote de moto-cross, âgé de 26 ans, a été dirigé aux urgences de l’hôpital de Saint-Nazaire.

Le Sdis 44 (Service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique) a indiqué qu’un policier municipal de 50 ans a été blessé légèrement dans l’accident et conduit également au centre hospitalier.

La brigade territoriale de la gendarmerie a été chargé de l'enquête.