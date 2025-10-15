Inceste : un homme condamné à 7 ans de prison dans l'Allier pour des viols sur six membres de sa famille

Un homme de 46 ans, qui a comparu ces trois derniers jours devant la cour criminelle de l’Allier, a été condamné ce mercredi à 7 ans de prison pour des viols commis en 1995 sur sa sœur, ses trois demi-sœurs ainsi que ses deux cousines.

Les actes reprochés sont abjects. La cour criminelle de l’Allier s'était penchée, depuis lundi matin et jusqu’à ce mercredi 15 octobre, sur une histoire dont les faits ont été commis à partir de 1995 mais qui ont été révélés il y a seulement cinq ans, soit en 2020. Le mis en cause dans cette affaire est un homme de 46 ans.

Celui-ci était jugé pour des faits de viols et agressions sexuelles commis uniquement à partir de ses 18 ans, soit en 1997. Les victimes dans cette affaire ne sont autres que des membres de sa famille, à savoir sa sœur, ses trois demi-sœurs et deux de ses cousines. Elles étaient toutes mineures au moment des faits.

Finalement, l'accusé a été condamné à 7 ans de prison. Ce verdict est très inférieur à la peine de treize ans de réclusion requise par le ministère public, lors de l'audience qui se tenait à huis-clos. L'avocate du mis en cause, Me Catherine Etard-Gallot, a déclaré que son client «ne fera pas d'appel».

La peine avec exécution provisoire, accompagnée de cinq ans de suivi socio-judiciaire, a été prononcée avec mandat de dépôt à effet différé, a-t-elle précisé. Cela signifie qu'il sera convoqué dans les quatre mois pour être incarcéré.

Devant la cour, les victimes avaient dit avoir subi des violences sexuelles pour certaines très jeunes, dès l'âge de 9 ans, et parfois jusqu'à leur majorité. Selon elles, l'accusé les menaçait, leur offrait de l'argent, des cadeaux ou des bonbons pour les faire taire.

«Aucune ne savait que les autres étaient aussi victimes de ses agissements, qui ont eu lieu en même temps», avait expliqué avant l'ouverture du procès Me Vanessa Frasson, avocate des trois demi-sœurs, âgées aujourd'hui de 36, 38 et 40 ans.

«Il a la volonté de respecter les victimes»

Comme indiqué auparavant, l’affaire n’a été révélée qu’en 2020. A l’époque, l’une des trois demi-sœurs avait raconté à son père avoir été agressée de ses 10 à ses 14 ans. En novembre de la même année, c’est une autre sœur de l’accusée qui a déposé plainte mais les faits sont prescrits. Puis, petit à petit, le nombre de victimes était à chaque fois plus grand. Ces plaintes, déposées pour des faits de violences, sont non prescrites.

Marié et père de deux enfants, le prévenu a comparu libre sous contrôle judiciaire ce lundi, après avoir effectué une année en détention. Son avocate, Me Catherine Etard-Gallot, avait pris la parole à l’issue de l’audience du lundi.

«Mon client a eu une enfance très difficile, avec un père alcoolique et violent sexuellement, des parents à la sexualité débridée, ce qui a été déstructurant pour cet enfant», avait déclaré l’avocate du prévenu à l’AFP.

Selon elle, «il a la volonté de respecter les victimes et (...) a voulu parler et exprimé des excuses au cours de ses auditions pour son comportement et le mal qu'il leur a fait».