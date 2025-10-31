Procès du meurtre de Lola : jusqu’à quand Dahbia Benkired peut-elle interjeter appel de sa condamnation ?

Condamnée vendredi 24 octobre à la perpétuité incompressible pour les viols, la torture et le meurtre de Lola, Dahbia Benkired dispose, selon le droit français applicable aux décisions de cour d’assises, de 10 jours pour faire appel. Un délai qui va bientôt expirer.

Il y aura-t-il un second procès dans l'affaire Lola ? À l’issue d’une semaine d'audiences éprouvantes, Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans, a été condamnée vendredi 24 octobre à la perpétuité incompressible pour les viols, la torture et le meurtre de Lola, 12 ans, perpétrés le 14 octobre 2022 à Paris.

Il s’agit là de la peine la plus lourde prévue par le Code pénal. Cependant, interrogés par la presse sur un potentiel appel interjeté après le verdict, les avocats de la défense, Mes Alexandre Valois et Lucile Bertier, avaient indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise, rappelant que le droit français prévoit une durée de 10 jours pour que leur cliente puisse faire appel de sa condamnation.

Par conséquent, Dahbia Benkired a, en pratique, jusqu’à lundi 3 novembre prochain pour interjeter appel. Une option redoutée par les proches de Lola compte tenu du profil «narcissique» de la condamnée.

«Je ne veux plus vivre ça»

«C’est encore dix jours d’attente où l’on espère qu’elle ne le fera pas. Mais, comme elle aime parler d’elle, on a un petit doute qu’elle puisse le faire», avait confié la mère de Lola, Delphine Daviet, mardi 28 octobre dernier au micro de RTL. «Je ne veux plus vivre ça», avait-elle ajouté.

Lors de ce même entretien, Thibault, frère de Lola, partageait l’avis de sa mère. «On sait qu’elle est narcissique et qu’elle veut qu’on parle d’elle (…) Pour l’instant, on attend les 10 jours et on verra à la fin si elle fait ça», avait-il poursuivi.

Vendredi 24 octobre 2025, Dahbia Benkired avait pris la parole pour la dernière fois devant la cour d’assises de Paris. Dans une courte phrase prononcée en fin de matinée, elle avait déclaré : «Je demande le pardon, c’est horrible ce que j’ai fait». Mais malgré ce discours «fallacieux», l’Algérienne fera-t-elle revivre un procès à la famille de la victime ? Réponse dans quelques jours.