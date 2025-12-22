Dijon : le deuxième évadé mis en examen et écroué

Le jeune homme de 19 ans, qui s’est évadé de la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d’Or) le 27 novembre avec un second détenu avant d’être interpellé à Marseille, a été mis en examen et écroué.

Retour à la case «prison». Ce lundi 22 décembre, le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch, a indiqué que l’évadé de 19 ans, qui était visé par une «notice rouge» d’Interpol, qui avait été interpellé jeudi dernier à Marseille (Bouches-du-Rhône), a été mis en examen pour «évasion en bande organisée en état de récidive légale».

Le magistrat a expliqué à l’AFP que cet individu a été placé en détention provisoire «hors de Dijon». Le jeune homme a été interpellé le 18 décembre dans la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans les quartiers du nord de Marseille et connue pour être un point de deal.

L’individu était considéré comme «potentiellement dangereux» par la justice et était, au moment de son évasion de la maison d’arrêt de Dijon le 27 novembre, en détention provisoire après avoir été mis en examen pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs. Les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu en octobre 2024.

Le jeune homme de 19 ans était parvenu à s’évader avec un autre homme de 32 ans, qui était en détention provisoire pour violences conjugales. Ce dernier avait été repris 24 heures seulement après le début de sa cavale avant d'être arrêté dans un bar situé sur la commune de Bey, en Saône-et-Loire.