Doubs : deux adolescents meurent noyés lors d’une «baignade interdite» à Besançon

Deux adolescents de 15 ans sont morts noyés samedi à Besançon à la suite d'«une baignade interdite» dans le Doubs, rivière qui traverse la ville, a annoncé samedi la mairie.

Un drame absolu. Deux adolescents de 15 ans sont morts noyés samedi à Besançon après «une baignade interdite» dans le Doubs, a annoncé samedi la mairie.

Le maire de Besançon Ludovic Fagaut et les élus «adressent leurs plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches ainsi qu'à l'ensemble des personnes touchées par ce drame», a indiqué la mairie dans un communiqué.

Elle a précisé qu'une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place pour soutenir la famille ainsi que les personnes présentes au moment des faits.

Les sapeurs-pompiers avaient fait état plus tôt de la noyade des deux adolescents, «sortis de l'eau en arrêt cardio-respiratoire» après une baignade au niveau du barrage de Micaud.

«Cet accident rappelle la dangerosité du Doubs»

Selon des informations du journal l'Est Républicain, l'un des deux garçons a subitement disparu de la surface de la rivière. Son camarade a tenté de lui porter secours, avant d’être attiré à son tour dans les profondeurs.

Plusieurs témoins s'étaient jetés à la rivière pour tenter de porter secours aux deux jeunes victimes, qui avaient été sorties de l’eau, inconscientes, puis transférées en urgence absolue à l'hôpital.

«Ce tragique accident rappelle la dangerosité du Doubs et la nécessité de respecter strictement les règles de sécurité en vigueur», a déclaré la mairie, rappelant l'interdiction de se baigner dans la rivière sur le territoire de la commune en raison de nombreux dangers, notamment des courants parfois très puissants.

Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes par noyade en France, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à 2024, selon des chiffres rendus publics début mai par Santé publique France. Parmi ces victimes figuraient 57 enfants et adolescents.