Mort d'Elisa Pilarski : Christophe Ellul fait appel de sa condamnation, l'euthanasie du chien Curtis suspendue

Condamné le 11 juin dernier à quatre ans de prison avec sursis simple, Christophe Ellul, propriétaire de l'American Pitbull Terrier qui a tué sa compagne Elisa Pilarski en 2019 lors d'une balade en forêt dans l'Aisne, a fait appel de sa condamnation. L’euthanasie de son chien Curtis a été suspendue.

Un deuxième procès en perspective. Le 11 juin dernier, Christophe Ellul, 51 ans et jugé pour homicide involontaire, a écopé de quatre ans de prison avec sursis à la suite du décès d’Elisa Pilarski, une Béarnaise de 29 ans tuée par un American Pitbull Terrier en 2019 lors d’une balade en forêt dans l’Aisne. Lors de cette même audience, le tribunal correctionnel de Soissons avait décidé d’euthanasier le chien Curtis à l’origine de cette attaque.

Toutefois, dans un communiqué publié ce samedi, le parquet de Soissons a fait savoir que Christophe Ellul a fait appel du jugement rendu le 11 juin dernier. «Il demeure en conséquence présumé innocent», a ajouté le ministère public, notant que «l’exécution provisoire ayant été prononcée uniquement sur les dispositions civiles du jugement, la décision d’euthanasie du chien Curtis est suspendue par les effets de l’appel».

Curtis, un pitbull importé illégalement en France

Aujourd'hui âgé de 8 ans, l'animal vivait en chenil depuis le drame, dans un box de 4 mètres carrés avec accès à une courette à peine plus grande. L'enquête a établi qu'il s'agissait d'un American Pitbull Terrier importé illégalement en France, car non déclaré aux autorités.

Lors du jugement, la procureure avait estimé qu'il «aurait fallu (l'euthanasier) avant» plutôt que de le laisser en chenil. L'association de protection animale «Les amis de Sam», partie civile, s'était proposée pour l'accueillir et lui éviter l'euthanasie. Elle estimait qu'il pourrait être rééduqué et cesser d'être dangereux. Le sort de Curtis a suscité de vives réactions lorsque le parquet a demandé son euthanasie, avec plusieurs pétitions réclamant sa «grâce», totalisant plus de 100.000 signatures.

La procureure n'a en revanche «pas la certitude» que la possession d'un American Pitbull Terrier soit interdite en France, la législation étant floue concernant ce type de chiens.

Concernant les faits, ceux-ci avaient eu lieu le 16 novembre 2019. Ce jour-là, Elisa Pilarski promenait Curtis, le chien de son compagnon Christophe Ellul, lorsqu'elle a été violemment attaquée par l'animal en forêt de Retz. La jeune femme de 29 ans avait succombé à ses blessures.