Top Chef : Adrien et Mallory prennent le contrôle du restaurant 140° Street

Avec leur friterie moderne, ils avaient fait sensation dans «La Guerre des restos» de «Top Chef» sur M6. Adrien Cachot et Mallory Gabsi récidivent et vont revisiter la gastronomie belge, dès le jeudi 16 juillet, à bord d’une péniche parisienne.

Les deux candidats de la saison 11 sont sur le pont pour proposer toutes les spécialités en version street food. Dans leur restaurant éphémère baptisé 140° Street et installé sur la péniche L’Atelier, amarrée sur la Seine, Adrien Cachot et Mallory Gabsi proposeront jusqu’au 1er août des frites belges préparées en deux cuissons (140°C puis 180°C), que l’on pourra plonger sans modération dans une mayo à la bière ou un ketchup maison.

© Emmanuelle Levesque

Au menu également, des croquettes de crevettes servies dans un potato bun, le «baoguette», sandwich franco-asiatique à base d’aubergine et d’anguille fumée, et la «mitraillette pulled pork» composée de porc confit, de coriandre, de menthe et de pickles. Des propositions entre 5 et 13 euros qui ne manquent pas d’audace, ni de piquant.

L'équipage sera aussi constitué du mixologue Kevin Thomas aux commandes du bar à cocktails. Trois spécialités alcoolisées seront mises à la carte, ainsi que deux jus pressés infusés et deux citronnades maison pour se désaltérer pendant l’été. Compter de 4 à 13 euros.

© Emmanuelle Levesque

140° Street sur la péniche L’Atelier, escale La Tournelle-Notre-Dame, quai de la Tournelle, Paris (5e). Ouvert tous les jours de 12h à 15h, et de 19h à 23h.

